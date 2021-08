Jasper Crawley: Gold dient der Risikominimierung

Während Rohstoffe wie Kupfer tendenziell von Zeiten der wirtschaftlichen Erholung und des rapiden Wachstums profitieren, besitzt Gold üblicherweise eine dynamischere Beziehung zur Wirtschaftsaktivität, berichtet i3 Insights "In den ersten sechs Monaten einer wirtschaftlichen Erholung beobachtet man tendenziell wie Öl, Kupfer und all das explodiert und Gold im Folgenden aufholt, was es vom März bis zum derzeitigen Zeitpunkt tat", erklärte Jasper Crawley, Leiter der institutionellen Verkaufsabteilung für APAC beim World Gold Council."Doch wir konnten ebenfalls beobachten, dass Gold, wenn die Wirtschaft absackt und die Verbrauchsniveaus von Öl und Kupfer abnehmen, nicht fällt. Gold besitzt keine Verbindung zum Wirtschaftswachstum mehr; seine Korrelation schaltet auf negativ und während alles zu fallen beginnt, sind die Leute auf einen sicheren Hafen aus."Diese Veränderungen der Korrelation machen Gold zu einem besonders attraktiven Asset für das Risikomanagement innerhalb eines Portfolios. Und da die Anleiherenditen derzeit so niedrig sind, was ihre defensiven Qualitäten schwächt, haben Investoren Gold als eine Stütze der Risikominimierung und Quelle der Diversifikation und Liquidität erkannt.© Redaktion GoldSeiten.de