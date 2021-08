Wisdom Tree: Tapering-Pläne während Jackson Hole unwahrscheinlich

Nach dem soliden Arbeitsmarktbericht im Juli gibt es nun Erwartungen, dass die Federal Reserve während ihres jährlichen Jackson-Hole-Treffens ein Tapering des Assetprogramms ankündigen könnte, berichtet Kitco News . Kevin Flanagan von Wisdom Tree, meint jedoch, dass es etwas zu früh für derart konkrete Pläne sein könnte."Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Fed bereit dafür ist, diesem Pfad vor dem September-Treffen zu folgen", meinte er. "Ich denke, dass Powell die Märkte weiterhin in die Richtung führen wird, dass das Tapering vor Ende dieses Jahres begonnen werden wird." Flanagan fügte ebenfalls an, dass es wahrscheinlich sei, dass die Zentralbank noch einen weiteren positiven Arbeitsmarktbericht abwarten möchte.Flanagans ideales Szenario für den Anleihemarkt, was ein Anstieg der Rendite auf etwa 2% wäre, verschafft Gold jedoch keine guten Aussichten. Steigende Anleihenrenditen stellen starke Gegenwinde für das Edelmetall dar. "Man muss die Gründe dafür betrachten, warum die Renditen auf 2% stiegen und die Zinsen zulegen werden. Grund dafür ist die Tatsache, dass es der Wirtschaft besser ergeht und die Inflation zunimmt", erklärte er.© Redaktion GoldSeiten.de