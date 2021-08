Sorgen um Jackson Hole & Pandemie

Gold verzeichnete am Montagmorgen in Asien etwas Aufschwung, nachdem der Dollar nahe mehrmonatiger Hochs blieb, berichtet Investing.com . Die anhaltenden Sorgen um die Ausbreitung von COVID sowie dessen Auswirkungen auf die wirtschaftliche Erholung haben Investoren erneut zum gelben Edelmetall bekehrt.Investoren fokussieren sich nunmehr auf das Jackson-Hole-Symposium, das zwischen dem 26. und dem 28. August stattfinden wird. Vor diesem Treffen erklärte Präsident der Dallas Fed, Robert Kaplan, der einer derjenigen ist, der einen baldigen Beginn der Asset-Drosselung unterstützt, dass er diese Unterstützung vielleicht anpassen muss, sollte sich die Ausbreitung der Delta-Variante auf die Wirtschaftserholung auswirken.In den asiatischen Handelszentren ist die Nachfrage nach physischem Gold in der letzten Woche etwas abgeklungen, was den erholenden, inländischen Preisen und der saisonalen Flaute zuzuschreiben ist.© Redaktion GoldSeiten.de