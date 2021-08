Brien Lundin: Gold wartet auf Fed-Handlung; Was wird der Auslöser sein?

Die langfristige Zukunft des Goldes sieht sicher aus, doch kurzfristig wird es noch mehr Unsicherheit für das gelbe Edelmetall geben, meint Brien Lundin, Herausgeber des Gold Newsletter. In einem Interview mit Investing News erklärte er, dass Investoren zwar sicher sein können, dass der Goldpreis in zwei, drei, vier oder fünf Jahren höher ausfallen wird, die kommenden Wochen jedoch schwerer zu interpretieren sein werden."Das einzige Gute: Sobald wir Maßnahmen zur Fed-Straffung beobachten können, markiert das typischerweise einen Boden in Gold und Silber, weil die Spekulanten, die beim Gerücht der Fed-Handlung gekauft haben, bei den Fakten verkaufen", meinte er. "Das nimmt etwas Verkaufsdruck und Short-Druck von den Metallen. Das markiert also typischerweise einen Boden."Ein derartiges Szenario gab es im Dezember 2015, während der Reaktion der Fed auf den letzten Crash. Ein deutlicher Boden der Metalle führte damals zu einer sechsmonatigen Rally. Lundin glaubt, dass könnte erneut geschehen. "Die Frage ist, was der Auslöser sein wird - werden es tatsächliche Zinserhöhungen sein, die vielleicht erst 2023 eintreten werden? Oder wird es ein Tapering sein, dass man wahrscheinlich nächsten oder übernächsten Monat bekanntgeben und erst Anfang 2022 beginnen wird?"© Redaktion GoldSeiten.de