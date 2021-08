Kaufen Sie Unternehmen, keine Aktien

Ich schreibe diesen Artikel auf dem Heimweg von Steamboat Springs, Colorado, wo ich vor der faszinierenden "GoBundance"-Gruppe von zumeist jungen, erfolgreichen, enthusiastischen Unternehmern gesprochen habe. Heute blicken wir ein paar Monate zurück auf eine Präsentation auf der Strategic Investment Conference, die meine optimistischen Aussichten für die Wirtschaft und die Menschheit wirklich bekräftigt.Sie haben wahrscheinlich schon von Ron Baron gehört, dem Gründer des Baron Funds, die nicht nur aus Investmentfonds, sondern auch aus einer Vielzahl von privaten Investitionen und Rons eigenem Kapital bestehen - insgesamt etwa 50 Milliarden Dollar. Ron ist ein legendäres Investmentgenie, und wir haben uns sehr gefreut, ihn auf der virtuellen SIC-Bühne begrüßen zu dürfen, wo mein guter Freund David Bahnsen ein Interview mit ihm geführt hat.Nachfolgend finden Sie einige ausführliche Zitate aus der Niederschrift dieser Sitzung, unterbrochen von Kommentaren von mir. Die GoBundance-Veranstaltung erinnerte mich an Rons Begeisterung für schnell wachsende Unternehmen. Es mag zwar nur wenige Ron Barons geben, aber in den USA gibt es Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Unternehmern, die versuchen, solche Unternehmen aufzubauen. Die Gemeinsamkeit ist, dass sie alle Risiken eingehen. Die Kommentare in Klammern [...] sind von mir. Lassen Sie uns einsteigen...David begann mit der Frage an Ron, was seine Philosophie von der anderer Manager unterscheidet."Nun, wir versuchen, Unternehmen zu finden, von denen wir glauben, dass sie die Chance haben, ein großes Wachstum zu erzielen. Die Unternehmen haben etwas an sich, das ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschafft, der es anderen sehr schwer macht, das Gleiche zu tun. Wir versuchen, in außergewöhnliche Menschen zu investieren, und dann differenzieren wir uns, indem wir langfristig in diese Unternehmen investieren.Jeder könnte also eine Wachstumschance sehen, aber nur sehr wenige Menschen sind in der Lage, eine Unternehmenskultur zu verstehen oder sich dafür zu interessieren, was ihre Wettbewerbsvorteile sind, und nur sehr wenige, noch weniger können langfristig investieren. Der Grund dafür ist, dass es nicht so einfach ist, einen Charles Schwab zu finden, in den man 1992 investierte und der 60 oder 70 Cent pro Aktie kostete, während er jetzt 70 Dollar kostet... und wir glauben immer noch, dass er auf 100 steigen wird.Oder ein Robert Half zu finden, in das wir 1990 für weniger als einen Dollar pro Aktie investiert haben und das jetzt bei 60 oder 70 Dollar liegt. Oder einen Elon Musk in Tesla zu finden und vier oder fünf Jahre lang darin zu investieren, als die Aktie dramatisch auf und ab ging. Wir haben 380 Millionen Dollar investiert. Die Marktkapitalisierung lag damals bei 35 Milliarden.Wir haben also 385 Millionen Dollar investiert, was zu der Zeit 21 Milliarden Dollar an verwaltetem Vermögen bedeutete, also 1,5% unseres Vermögens. Und die Leute sagten: "Warum investiert ihr in diesen Verrückten? Warum investiert ihr in dieses Unternehmen, es ist so unbeständig?" Und was passierte, ist, dass das Unternehmen im Laufe der nächsten Jahre... wir investierten zwischen 2014 und 2016, wir kauften und seitdem wurde es im Verhältnis fünf zu eins geteilt.Unsere Kosten für acht Millionen Aktien beliefen sich also auf etwa 43, 44 Dollar pro Aktie, und die Aktie ging rauf und runter wie ein Jo-Jo. Aber das Unternehmen wuchs seit 2014, als wir es kauften, in den Jahren 2014 bis 2016 um das Zehnfache und wuchs im letzten Jahr um das Zehnfache in Bezug auf Geschäft und Umsatz. Aber der Aktienkurs blieb fast unverändert, dann stieg er plötzlich um das 20-fache. Jetzt ist er um das 15-fache gestiegen. Jetzt liegt er bei 650, 620, 630.Ich denke, er geht... aber er ist von 900 gesunken, aber wir haben nie... die einzigen Aktien, die wir verkauft haben, sind für unsere Kunden. Wir haben 20% unserer Aktien zu einem Durchschnittspreis von 650 verkauft. Aber der Grund für den Verkauf war nicht, dass wir die Aussichten für das Unternehmen pessimistisch sahen, sondern dass es für die Kunden, die es in unseren Fonds hielten, eine zu große Position im Portfolio geworden war.Sie können sich vorstellen, wie das passieren kann [wenn sich eine Aktie mehr als verdoppelt]. Ich selbst besitze eine Million Aktien, genau genommen 1.150.000, die ich gekauft habe, nachdem alle unsere Kunden gekauft hatten. Ich persönlich habe noch keine einzige Aktie verkauft, und das werde ich auch in den nächsten 10 Jahren nicht tun.Wie kann also jemand bereit sein, eine Aktie zu halten, von der er oder sie glaubt, dass sie kurzfristig von 900 auf 600 fallen könnte, ohne sich Sorgen zu machen, gefeuert zu werden? Und ich mache mir keine Sorgen, dass ich gefeuert werde, weil ich mich nicht selbst feuere, bevor es die Kunden tun.Wir denken also, dass wir im Falle von Tesla in den nächsten 10 Jahren eine weitere Verdreifachung erreichen werden, nicht das 20-fache, sondern das 3-fache, vielleicht das 4-fache. SpaceX ist das Unternehmen, in das wir vor zwei oder drei Jahren investiert haben und das mit einer Marktkapitalisierung von etwa 35 Milliarden Dollar gestartet ist, was mich jetzt wirklich begeistert. Jetzt sind es 75 Milliarden Dollar.Ich denke, dass wir in den nächsten 10 Jahren das 30-fache machen werden. Die Marktkapitalisierung liegt derzeit bei 70 Milliarden Dollar, und ich denke, sie kann bis zu 2 Billionen Dollar betragen. Mit Sicherheit wird es 1 Billion Dollar sein. Ich glaube nicht, dass ich diese Aktie in meinem Leben jemals verkaufen werde, wenn sie das 15-, 30- oder 40-fache wert ist."Das ist so wichtig. Ron ist nicht auf der Suche nach Aktien, die er höher verkaufen kann. Er sucht nach soliden Unternehmen, die wachsen werden. Wenn das der Fall ist, wird sich der Aktienkurs von selbst regulieren. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass er über den Besitz von SpaceX spricht, das noch nicht einmal an die Börse gegangen ist. Die Eigentümer sind Elon Musk und eine Reihe von wohlhabenden Einzelpersonen und Institutionen. Der Zugang zu solchen Möglichkeiten ist heute ein großer Vorteil, der Kleinanlegern (leider) nicht zur Verfügung steht.