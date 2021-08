Hochschild - setzt sich die Korrektur fort?

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das britische Minenunternehmen Hochschild Mining plc. kennzeichnet sich auch im aktuellen Handelsmonat erneut durch eine Kursschwäche. Zuletzt am 11. Juni wurde bereits formuliert, dass die Aktie noch nicht fertig zu sein scheint. Mit den bisherigen Verlusten und zugleich dem neuen Mehrmonatstief, kann man eine Fortsetzung der Korrektur keinesfalls ausschließen.Allerdings der Abschluss der Monatskerze hochgradig spannend wird. Denn sollte das Level von 150,00/160,00 Pence per Monatsschlussstand verteidigt werden, erscheint eine schnelle Anschlusserholung bis 200,00 bzw. 220,00 Pence definitiv möglich.Bei einem neuen Mehrmonatstief unter 144,10 Pence, drohen hingegen weitere Verluste bis mindestens 135,00 Pence. Sollten sich dabei die Kurse nicht rund um 135,00 Pence stabilisieren können, droht ein weiterer Ausverkauf bis zum runden Kurslevel bei 100,00 Pence.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.