Gold braucht zusätzliche Treiber für deutliche Bewegung über 1.800-Dollar-Niveau

Gold wurde am Montag über das psychologische 1.800-Dollar-Niveau befördert, nachdem ein Dollarrückzug Investoren zu Bullion gedrängt hatte, berichtet CNBC . Zeitgleich treiben steigende Infektionsfälle Erwartungen voran, dass die US-amerikanische Federal Reserve das Tapering der wirtschaftlichen Stimulation verzögern könnte."Die Aktien steigen, der Dollar fällt, und all das wird aktuell von der Wahrscheinlichkeit angetrieben, dass die Federal Reserve ihre Drosselung aufgrund der Delta-Variante aufschiebt", erklärte Bob Haberkorn von RJO Futures. Traders bedenken Erwartungen, dass sich die Fed nicht allzu bald in einer Position befinden könnte, zu lockern, was "bullisch für Gold und Silber ist", so Haberkorn.Eine weitere Bewegung über das 1.800-Dollar-Niveau bräuchte zusätzliche Treiber, angesichts des technischen Widerstands nahe der 100-tägigen und 200-tägigen gleitenden Durchschnitte, meinte Lukman Otunuga von FXTM. Sollten die Wirtschaftsdaten, die für diese Woche erwartet werden, jedoch "ein positives Bild der US-Wirtschaft vermitteln, dann könnte dies die Tapering-Erwartungen nähren - und letztlich den Dollar stärken und Gold schwächen", fügte Otunuga hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de