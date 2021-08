Abschwung in China wirkt sich auf Palladiumnachfrage aus

Ein Abschwung in China wirke sich auf die Palladiumnachfrage aus und würde den Preis nach unten ziehen, so Analysten von Heraeus Precious Metals in einem Bericht. "Monatsindikatoren für Investment, industrielle Aktivität und inländischen Verbrauch zeigten, dass das [chinesische] Wachstum im Juli schneller als erwartet zurückging. Das Wachstum der Einzelhandelsverkäufe, ein Maßstab für Verbraucherausgaben, ging letzten Monat auf 8,5% zurück, im Vergleich zu 12,1% im Juni, und lag damit weit unter den Erwartungen", hieß es laut Kitco News in dem Bericht.Chinas Kreditimpuls ist ebenfalls zurückgegangen, was sich direkt auf die Palladiumpreise auswirkt. "Historisch folgte auf einen Abschwung von Chinas Kreditimpuls ein auf das Jahr hochgerechneter Rückgang des Palladiumpreises", so der Bericht. Sollte sich Chinas Abschwung als permanenter erweisen, dann wird die Preisprognose für Palladium für den Rest des Jahres ebenfalls darunter leiden.Ein Abwärtstreiber seien die schwächelnden Fahrzeugverkäufe in China, die im Juli den dritten, aufeinanderfolgenden Monat sanken. "Das war teilweise der Knappheit von Halbleiter-Chips zu verdanken, ist jedoch auch ein Hinweis darauf, dass die Nachfrage schwächelt, während die Kreditbedingungen gestrafft werden und Verbraucher ihre Ausgaben einschränken", so die Analysten. "Chinesische Autohersteller stellen den größten Endverbrauchermarkt für Palladium dar und machten letztes Jahr 2,4 Millionen Unzen (27% der weltweiten Nachfrage) aus."© Redaktion GoldSeiten.de