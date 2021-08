Commerzbank: Goldpreisprognose für Jahresende auf 1.900 Dollar korrigiert

Gold hätte zwar noch etwas Raum zur Aufwärtsbewegung, doch die Commerzbank korrigierte ihre Jahresendprognose für den Preis des gelben Edelmetalls nach unten, berichtet Kitco News . Die Analysten der deutschen Bank erklärten, man würde für Jahresende einen Goldpreis von 1.900 Dollar je Unze erwarten, eine Abwärtskorrektur von den vorherigen 2.000 Dollar je Unze.Diese Abwärtskorrektur sei jedoch nur ein taktischer Rückzug. Die Bank bleibt langfristiger Bulle und setzte das Preisziel von 2.000 Dollar nunmehr auf das Jahr 2022. "Sobald die Federal Reserve beginnt, ihre Anleihekäufe zu drosseln, sollte ein wichtiges Hindernis für den Goldpreis verschwinden. Des Weiteren erwarten unsere Volkswirtschaftler, dass die Inflation im vierten Quartal deutlich sinken wird. Das sollte etwas Wind aus den Segeln der Erwartungen von Zinserhöhungen nehmen, die gerade erst aufgetaucht sind", so sie Analysten."Nächstes Jahr ist es sogar noch wahrscheinlicher, dass die Inflation wieder unter den Zielwert der Fed fällt, was diese Erwartungen weiter belasten sollten. Demnach erwarten wir, dass der Goldpreis in den nächsten 12 Monaten deutlich steigen wird."© Redaktion GoldSeiten.de