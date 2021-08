Märkte haben Infektionssorgen derzeit größtenteils ignoriert

Der Dollar blieb am Dienstag stabil und pendelte nahe seines 5-Tagestiefs, während die Märkte weniger um die Ausbreitung der Delta-Variante besorgt waren und risiko-verbundene Währungen von steigenden Rohstoffpreisen profitierten, berichtet Yahoo Finance Zunehmende Infektionszahlen hatten Sorgen um eine Erholung von der weltweiten Gesundheitskrise geschürt. Doch die Märkte hätten diese Tatsache in dieser Woche bisher nicht beachtet, wobei Analysten dünne Liquidität als ein Faktor aufzählten, der die Schwankungen des Risikoappetits antreibt. "Wir befinden uns definitiv in einer Stimmung, in der Sorgen um COVID nicht den Markt antreiben", erklärte Kit Juckes von Societe Generale."Die Unsicherheit um die Ausbreitung der Delta-Variante und wie lokale Behörden reagieren werden, hat ein Gefühl von "Kurzfristigkeit" an den Devisenmärkten ausgelöst", schrieben Strategen von ING in einer Notiz an Klienten. "Wir denken, dass Investoren auf Jerome Powells Rede am Freitag warten möchten, bevor sie eine weitere Runde Risikokäufe und Dollarverkäufe starten."© Redaktion GoldSeiten.de