Global Palladium Fund: Gold bietet weiterhin Diversifikation & Absicherung

Der Global Palladium Fund (GPF) reduzierte die Kosten, Gold-ETCs (börsengehandelte Rohstoffe) auf seiner Plattform zu halten, berichtet Proactive Investors . Das gesamte Ausgabenverhältnis seines Gold-ETCs wurde von 0,145% auf 0,12% reduziert. Gold, das in einigen Kreisen als "Kryptowährung für die älteren Generationen" beschrieben wird, bietet weiterhin Diversifikation und eine gute Absicherung gegen steigende Inflation, meint der GPF."Wir erwarten, dass Rentenfonds, ebenso wie Vermögensverwalter, Familienbüros und andere professionelle Investoren ihre Allokation in Gold und andere Metalle erhöhen werden, wenn sie ihre Portfolios diversifizieren, sich gegen zunehmende Inflation absichern und von der Erholung der Weltwirtschaft profitieren möchten", so Alexander Stoyanov, Chief Executive des GPF.Der GPF führte in diesem Jahr sechs, physisch gedeckte Metall-ETCs ein: Kupfer, Nickel, Silber, Gold, Platin und Palladium; mit Notierungen an der LSE, der deutschen Börse, der Borsa Italiana und SIX gelistet.© Redaktion GoldSeiten.de