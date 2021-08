Der IWF wirft die Druckerpresse an & afghanisches Gold konfisziert?

Gestern konnten Gold und Silber (PSLF legte seit Ende Januar um 59,7 Mio. oz zu, SLV verlor 22,4 Mio. oz) nach länger Schwächephase einen guten Tagesgewinn verbuchen. Als möglicher Grund wurde die Ankündigung des IWF genannt, für 650 Mrd. Dollar neue Sonderziehungsrechte zur Bekämpfung von C19 auszugeben. Der IWF scheint zu wissen, daß die riesigen Summen nötig sind, das Kartenhaus noch nicht einstürzen zu lassen.Afghanistan wurde indes vom Zugang zu IWF-Reserven ausgeschlossen. Offiziell verfügt Afghanistan über gut 10 Mrd. Dollar Devisen, darunter für 1,3 Mrd. $ Gold, gelagert in New York. Es ist davon auszugehen, daß dieses Gold beschlagnahmt wurde. Mit der Einnahme des Landes durch die Taliban fielen diesen Waffen im Wert von über 80 Mrd. $ (bis 2016 von den USA geliefert) in die Hände. Ein unberechenbares Pulverfaß mit zusammenbrechender Währung brodelt im Mittleren Osten.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)