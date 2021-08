Wie geht es jetzt mit dem Gold- und Silberpreis weiter?

Eine Möglichkeit, den Goldpreis zu betrachten, besteht darin, dass er von seinem Höchststand Anfang Juni bei etwa 1.900 Dollar gefallen ist. Eine andere Möglichkeit besteht darin, den Blick auf das große Ganze zu richten. Hier ist ein 10-Jahreschart der Gold- und Silberpreise:Nach dem Höchststand von rund 1.900 Dollar vor zehn Jahren (Anfang September 2011) ging der Goldpreis über vier Jahre lang zurück. Im Dezember 2015 lag er knapp über 1.000 Dollar. Danach war es ein Seitwärtsmarkt bis vor drei Jahren (August 2018), als der Preis deutlich unter 1.200 Dollar lag. Dann ging es zwei Jahre lang rasant nach oben, bis er vor einem Jahr (August 2020) deutlich über 2.000 Dollar lag. Seitdem ging es abwärts und seitwärts bis zum aktuellen Stand von unter 1.800 Dollar.Der Silberpreis ist stärker gefallen und hat erst später zu steigen begonnen (bis zum Beginn der COVID-Lockdowns lag er unter 12 Dollar). Sein Anstieg begann zwar später, aber er verlief viel schneller und verdoppelte sich in weniger als einem Jahr auf über 29 Dollar Anfang Februar dieses Jahres. Seitdem ist er gefallen, hat sich erholt, aber nicht ganz auf das gleiche Niveau, und ist dann weiter gefallen (jetzt unter 23 Dollar). Die Frage ist: Wie geht es mit dem Goldpreis weiter?Wir glauben, dass sich im März 2020 etwas geändert hat. Mehrere Dinge. Erstens haben die Regierungen eine Macht erlangt, die sie nie zuvor hatten (in den OECD-Ländern). Die Macht, unschuldige, gesunde Menschen wegzusperren. Das Ausmaß des Schadens für die Wirtschaft kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.Zweitens haben die Regierungen ihre Defizitausgaben drastisch erhöht. Sie hatten bereits viel mehr ausgegeben, als sie an Steuern einnahmen. Sie hatten bereits Kredite aufgenommen, ohne die Mittel oder die Absicht zu haben, diese zurückzuzahlen. Aber im Nachgang von COVID erhöhten sie ihre Ausgaben (während die von den Lockdowns betroffenen Steuerzahler weniger Einkommen hatten und daher weniger Steuern zahlten).Drittens: Der Zinssatz ist gesunken. Er befindet sich seit vier Jahrzehnten im freien Fall, hat aber nach COVID einen dramatischen Sprung nach unten gemacht. Die Rendite der 10-Jahresstaatsanleihen lag im Januar noch bei 1,8%, fiel aber auf 0,5%.Der Dollar ist ein Schuldtitel. Er ist letztlich eine Verbindlichkeit der Federal Reserve, die durch die Schulden der US-Regierung gedeckt ist. Diese ist in der Lage, jeden zu besteuern, der im Hoheitsgebiet der USA produziert. Und im Zuge von COVID ging die Produktion zurück, während die Verschuldung stieg. Die US-Regierung taumelte daher immer näher an die Zahlungsunfähigkeit heran.Gleichzeitig sanken die Zinsen, die sie den Inhabern dieser Schulden zahlt. Höheres Risiko, weniger Ertrag. Und die Opportunitätskosten für den Besitz von Gold - das keine Rendite abwirft - sind geringer. Eine Staatsanleihe, die 1,8% abwirft, mag verlockend sein, aber nicht so sehr bei 0,5%. Der Zinssatz für diese 10-Jahresstaatsanleihe begann im August letzten Jahres zu steigen. Im März dieses Jahres erreichte er einen Höchststand (unter dem Niveau von vor dem COVID). Seitdem ist er wieder rückläufig.Viele Unternehmen waren gezwungen, Kredite aufzunehmen, um sich während des Lockdowns über Wasser zu halten. Je höher ihre Verschuldung ist, desto mehr brauchen sie Dollar-Liquidität. Und die ist schwerer zu bekommen, wenn die Zinsen höher sind. Während also der Kleinanleger versucht ist, Gold zu verkaufen und Anleihen zu kaufen, um die wieder verfügbaren Renditen zu erhalten, ist der Kleinschuldner gezwungen, Dollar zu jedem Preis zu kaufen. Der Goldpreis in Dollar ist in Wirklichkeit nur die Umkehrung des Dollarpreises (in Gold).Der Goldpreis entwickelt sich umgekehrt, nicht nur zum Zinssatz. Sondern mit der Spanne zwischen Zins und Zeitpräferenz. Seit dem Höchststand der Zinssätze im Jahr 1981 haben wir einen Trend zu einer sinkenden Zeitpräferenz erlebt. Ein sinkender Zinssatz allein hat den Goldpreis also nicht in die Höhe getrieben.Doch jetzt, in der Nähe der Nullzinsgrenze, gibt es eine zunehmende Divergenz zwischen der Dollarnachfrage des marginalen Sparers und des marginalen Schuldners. Daher die Volatilität des Goldpreises, obwohl im Allgemeinen höhere Zinssätze die Goldnachfrage abschwächen und niedrigere Zinssätze die Nachfrage nach Gold ankurbeln. Seit März ist der Zinssatz wieder rückläufig (und unsere Theorie sagt voraus, dass der Trend zu sinkenden Zinssätzen weiter anhält).Silber ist, wie Gold, ein monetäres Metall. Es hat Vorräte, die in Jahren (kumulierte Bestände geteilt durch die jährliche Minenproduktion) oder Jahrzehnten gemessen werden. Silber wird jedoch in vielen Branchen verbraucht. Ein Teil der Nachfrage kommt aus der Wirtschaftstätigkeit. Vergleichen Sie dies mit Gold, dessen Nachfrage sich eher umgekehrt zur Wirtschaftstätigkeit verhält. Der Aktienmarkt und das BIP mögen zwar steigen, aber es sind jetzt viel weniger Menschen beschäftigt als vor COVID. Real gesehen ist die Wirtschaft geschrumpft. Daher die schwache Performance von Silber im Vergleich zu Gold.Abgesehen davon ist Silber volatil. Die Stimmung kann in beide Richtungen schwanken - und extreme Stimmungslagen können zu extremen Preisschwankungen führen, die bei Gold nicht auftreten würden. Die Stimmung für das weiße Metall hat sich zwischen März letzten Jahres und Februar dieses Jahres deutlich aufgehellt. Seitdem hat sie sich eindeutig etwas abgeschwächt. Diese Diskussion über die Makroökonomie bringt uns zu dem einzigartigen Datensatz, den Monetary Metals anbietet, und zu unserer einzigartigen Analyse. Die Gold- und Silberbasis.