Paul de Sousa: Nicht um Goldpreis besorgt; es ist eine langfristige Investition

Nach dem Allzeithoch 2020 hat sich der Goldpreis nicht so bewegt, wie es viele Marktbeobachter vielleicht hätten, berichtet Investing News . Paul de Sousa von Sightline Wealth Management, erklärte jedoch, er sei auf die langfristigere Zukunft des gelben Edelmetalls bedacht. "Gold ist ein generationelles Asset, also ist mir das, was mit dem Preis geschieht, praktisch egal", meinte er."Diejenigen, die es besitzen, verstehen das, und es ist nur ein kleines Ärgernis. Es ist eine langfristige Investition." de Sousa erwartet in diesem Jahr weitere Schwäche in Gold, während die Unsicherheit am Markt bestehen bleibt. Es bestehe jedoch die Möglichkeit, dass die Federal Reserve keine Drosselung durchführt, sollte die Delta-Variante noch mehr Chaos stiften oder eine fünfte Mutation auftauchen; sie könnte sogar die Liquidität erhöhen.Diejenigen, die noch kein Gold gesammelt haben, sollte etwaige Volatilität nutzen, um es zu niedrigeren Preisen zu kaufen. "Planen Sie für das Schlimmste und hoffen Sie auf das Beste und alles sollte letztlich gut werden", fügte er abschließend an.© Redaktion GoldSeiten.de