BOK erhöht Zinsen; Abwärtskonsolidierung in Gold bis nach JH

"Wir werden wahrscheinlich eine anhaltende Konsolidierung in Gold beobachten können, doch wahrscheinlich nach unten gerichtet, bis wir Jackson Hole hinter uns haben", erklärte Edward Moya von OANDA laut Investing.com . Das Symposium wird im späteren Verlauf des Tages eröffnen, wobei Fed-Vorsitzender Powell am Freitag eine Ansprache halten wird."Sobald wir Jackson Hole hinter uns haben, wird der Markt noch immer erwarten, dass die Fed ihre Assetkäufe eindämmen wird, doch sie werden die Zinserhöhungen davon abkoppeln", so Moya. Er fügte außerdem an, dass das Niedrigzinsumfeld wahrscheinlich noch länger anhalten wird und den Goldpreis unterstützen sollte.Andere Zentralbanken kamen der Fed zuvor, wobei die Bank of Korea ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 0,75% erhöht hatte. Südkorea ist nun die erste, wichtige Volkswirtschaft Asiens, die seit Beginn von COVID die Zinsen erhöht hat.© Redaktion GoldSeiten.de