Jackson Hole beginnt heute

Gestern wieder einige Wirtschaftsdaten aus den USA, die tendenziell eher eine Abkühlung signalisieren:Heute geht es um 14:30 Uhr und 16:00 Uhr weiter mit vielen Wirtschaftsdaten und es beginnt heute auch das Jackson Hole Symposium, dem wichtigsten jährlichen Treffen der Notenbanker. Besonderes Augenmerk legt der Markt auf die Rede von Jerome Powell, die am Freitag um 16 Uhr unserer Zeit beginnen wird. Seine Aussagen, besonders zum weiteren Vorgehen der FED in Sachen QE, werden mit Spannung erwartet.Der Goldpreis gestern mit der Comex-Eröffnung erneut unter Beschuss. In 30 Minuten wurden 26.587 Kontrakte in den Markt geschmissen, was 2,65 Millionen Unzen Papier-Gold im Gegenwert von rund 4,76 Milliarden US-Dollar entsprochen hat.Silber seit drei Handelstagen mit einer relativen Stärke zum Gold:Die Goldaktien nach zwei festeren Tagen gestern mit relativer Schwäche zum Goldpreis:Die Signale bleiben gemischt und die nächsten 48 Stunden werden die Marktteilnehmer die Berichte aus Jackson Hole sehr genau beobachten. Andeutungen, die FED könnte das Tapering nach hinten verschieben, könnten Gold einen Schub verleihen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.