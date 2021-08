Inflationsbesorgte Deutsche horten Gold

Viele Goldinvestoren mögen sich Sorgen um die mögliche Drosselung des geldpolitischen Stimulus machen, doch die Deutschen sammeln währenddessen weiterhin Gold an, berichtet Yahoo Finance . Die Nachfrage nach Bullion ist in Deutschland, der traditionell größte Münz- und Barrenkäufer Europas, auf dem höchsten Niveau seit mindestens 2009, zeigen Daten des World Gold Council.Während die Käufe anderer westlicher Länder ebenfalls hoch waren, investieren die Deutschen besonders in das Metall als Absicherung gegen die steigende Inflation. "Wir haben eine lange Geschichte der Inflationsangst in unserer DNS. Nun nimmt das Inflationsrisiko wieder zu", meinte Raphael Scherer von Philoro Edelmetalle GmbH, dessen Goldverkäufe im Vergleich zu einem bereits starken 2020 um 25% gestiegen sind. "Die Prognose für die Edelmetalle ist sehr positiv."Gold habe schon immer eine wichtige Rolle unter den deutschen Investoren gespielt, erklärte Alexander Zumpfe von Heraeus Metals Germany GmbH & Co. KG. "Aufgrund des zunehmenden Kaufinteresses in den letzten Jahren hat sich diese Tatsache jedoch nur weiter verstärkt."© Redaktion GoldSeiten.de