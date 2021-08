Edelmetalle im Wert von fast 5 Mio. Dollar gestohlen

Wie in einem Film erschienen Szenen, die sich auf den Straßen von Amsterdam abspielten, berichtet Kitco News . Gold und Platin im Wert mehrerer tausend Dollar wurden aus einem gepanzerten Fahrzeug gestohlen, das gerade eine wöchentliche Lieferung zu einer Schmelzanlage tätigte. Laut den niederländischen Medien endete der Raub, der im Mai stattgefunden hatte, mit einer rasanten Jagd, nachdem einige Täter mit Edelmetallen im Wert von fast 5 Millionen Dollar flohen.Das gepanzerte Fahrzeug wurde als ein Transportfahrzeug von Brink's identifiziert, das gerade auf dem Weg zur Schmelzanlage Schöne Edelmetaal war, hieß es in einem Bericht. Die Verbrecher trugen angeblich kugelsichere Westen und hatten mehrere Fahrzeuge bei sich. Während des Raubs wurden die Angestellten und Sicherheitsleute gefesselt, während die Edelmetalle in die Autos verfrachtet wurden.Die Polizei nahm nach der Verfolgungsjagd sechs Männer in Gewahrsam und erlangte Edelmetalle im Wert von mehr als 12 Millionen Dollar zurück. Ein Verbrecher wurde erschossen. Eine spätere Untersuchung der Schmelzanlage enthüllte, dass man noch immer fast 5 Millionen Dollar Edelmetalle vermissen würde. Drei der Diebe sind noch auf freiem Fuß.Das fehlende Gold und Platin wurde von Deutschland in die Niederlande transportiert. Der Gesamtwert des gepanzerten Fahrzeugs belief sich auf fast 80 Millionen Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de