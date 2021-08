Bank of America: Gold bis Jahresende bei 1.900 Dollar

Der Goldmarkt hat seinen Glanz verloren, während Investoren nun darauf fokussiert sind, wann die Fed anfangen wird, ihr Anleihekaufprogramm zu drosseln, so meinen Rohstoffanalysten der Bank of America. Die Bank erwartet in ihrer aktuellen Prognose, dass der Goldpreis bis Jahresende 1.900 Dollar je Unze erreichen könnte, berichtet Kitco News Doch der Durchschnittspreis soll für die letzten drei Monate des Jahres etwa 1.800 Dollar betragen. Über das Halbjahr 2022 erwartet die Bank einen stabilen Goldpreis bei etwa 1.800 Dollar. Die Analysten erklärten, das bullische Momentum des USD und die steigenden Anleiherenditen würden Herausforderungen für den Goldmarkt darstellen."Der makroökonomische Hintergrund weltweit bleibt uninspiriert und entmutigt weiterhin Investitionen in Gold", so die Analysten. Der einzige Lichtblick für Gold sei die anhaltende Inflation; doch eine straffere Geldpolitik der Federal Reserve könnte etwaige Zunahmen bis zum neuen Jahr einschränken.© Redaktion GoldSeiten.de