Kaplan: Drosselung des Anleihekaufprogramms in Oktober oder "bald darauf"

Die US-Wirtschaft sehe noch immer so aus, als würde die Federal Reserve die Drosselung ihres massiven Anleihekaufprogramms im Oktober oder bald danach durchführen, erklärte Robert Kaplan, Präsident der Dallas Fed am Donnerstag. Dabei spielte er die Auswirkungen der Delta-Variante von COVID herunter, berichtet Kitco News in Berufung auf Reuters."Basierend auf allem, was ich beobachten kann, gibt es derzeit nichts, was mich dazu bringen würde, meine Prognose groß zu ändern", meinte er in einem Interview mit CNBC. "Basierend auf all dem bin ich noch immer der Ansicht, dass wir während des September-Treffens einen Plan ankündigen sollten, die Käufe anzupassen und anfangen sollten, diesen Plan im Oktober oder bald darauf durchzuführen."Erst letzte Woche schien Kaplan nervöser in Bezug auf mögliche Folgen der Delta-Variante auf die Wirtschaft, fügte am Donnerstag jedoch hinzu, dass seine Geschäftskontakte ihm erklärt hätten, sie würden die Delta-Variante so gut wie vorherige Infektionswellen "überstehen."© Redaktion GoldSeiten.de