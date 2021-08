Kitco-Umfrage: Bullische Stimmung, doch Unsicherheit herrscht

Die bullische Stimmung am Goldmarkt hat zugenommen, doch es herrscht noch immer eine Menge Unsicherheit, berichtet Kitco News im Rahmen der wöchentlichen Goldpreisumfrage. Währenddessen wird der Goldpreis jedoch anfänglich für wirtschaftliche Schlagzeilen sein, so einige Analysten.Es nahmen diesmal 16 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren neun (56%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. Vier Analysten (25%) erwarten einen Goldpreisrückgang, während drei (19%) neutral eingestellt blieben.Außerdem gaben auch 801 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 398 (50%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Weitere 243 (30%) erwarten einen Preisrückgang, während 180 (20%) neutral blieben.© Redaktion GoldSeiten.de