The Silver Institute: Silver News für August erschienen

Die Branchenorganisation The Silver Institute hat jüngst eine neue Ausgabe ihrer "Silver News" veröffentlicht. In dem Bericht stellt das Institut die jüngsten Entwicklungen und Neuigkeiten rund um das weiße Edelmetall vor.Der erste Artikel befasst sich mit der Möglichkeit, Silber als Ersatz für Seltene Erden-Metalle in Touchscreens und anderer Unterhaltungselektronik zu nutzen. Demnach habe Behnam Akhavan von der University of Sydney mit seinem Team eine Silberlegierung als Ersatz für das seltene und teure Indium in Touchscreens gefunden.• Ohio jüngster US-Staat, der die Verkaufssteuer auf Silberbarren abschafft• Neuer minutenschneller Test auf Mukoviszidose mit einem Silberaufkleber• Krankenhausstudie zeigt, dass mit Silber beschichtete Plastikfolie die Verbreitung gefährlicher Keime stoppt• Nur die olympische Silbermedaille hält, was ihr Name verspricht• Mitglieder des Silver Institute wählen neue Amtsträger• Markteinführung der neu gestalteten American Eagle-Silbermünze geht weiter© Redaktion GoldSeiten.de