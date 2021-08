David Morgan: Neue Finanzkrise kommt; Geld bei der Bank noch sicher?

Der Welt steht nach Einschätzung von David Morgan eine weitere Bankenkrise bevor. Doch diesmal werden die Banken das Geld der Einleger durch einen "Bail-in" in Anspruch nehmen, dies erklärt der Finanzexperte im jüngsten Interview mit Dabniela Cambone von Stansberry Research.Der Marktbeobachters und Herausgeber der Morgan Report glaubt: "Die Bailout-Situation ist vorbei. Das nächste Mal wird es Bail-Ins geben, was bedeutet, dass Sie ein nicht abgesicherter Gläubiger der Bank werden." Laut Morgan besitze man sein Geld womöglich nicht wirklich, wenn man es nicht an sich nehme. "Wenn es zu einem Bail-in käme, würde man Ihnen vielleicht nicht Ihr gesamtes Geld wegnehmen, aber wahrscheinlich einen Teil davon."Morgan vergleicht die Situation mit den früheren Ereignissen in Argentinien: "Das gesamte Geld in den Banken gehörte immer noch Ihnen, aber Sie konnten nur einen gewissen Teil abheben."© Redaktion GoldSeiten.deHinweis: David Morgans Newsletter "Der Morgan Report" kann in deutscher Sprache unter www.morgan-report.de abonniert werden.