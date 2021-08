Bulletin Resources Ltd.: Anstieg, Handelspause: Hintergründe

Bulletin war schon am Freitag etwas auffällig, da die Aktie ohne Meldung mit etwas höhere Volumen nach oben zog. Heute dann Anschlusskäufe mit einem für die Aktie sehr hohen Handelsvolumen und einem Kurssprung von mehr als 23%.Das Unternehmen hat zunächst um eine Pause im Handel gebeten, vermutlich muss Bulletin Resources diesen Kurssprung und das erhöhte Volumen der Börse erklären. Es folgte eine Handelsaussetzung bis voraussichtlich Mittwoch (01.09.). Laut meinen Infos geht es um folgende Spekulation. Das australische Unternehmen Aldoro (ASX: ARN) hat am Freitag eine Meldung herausgegeben, dass sie auf einem ihrer Projekte ein Explorationsziel für ein Rubidium-Vorkommen definiert haben: Link Rubidium ist ein Element, dass zu den Seltenen Erden zählt und Aldoro gab an, womöglich auf einem der größten Vorkommen der Welt zu sitzen.Die Aktie von Aldoro zog am Freitag deutlich an und heute nochmals.Nun werden Sie sich fragen, was das mit Bulletin zu tun hat. Bulletin hat offensichtlich die kompletten Landflächen rund um dieses Projekt von Aldoro:In der Karte sehen wir in GELB das Gebiet von Aldoro (ARN) und rundherum die Gebiete von Bulletin (BNR), die deutlich größer sind.Der Kursanstieg ist interessant und ich denke er rührt von dieser Spekulation. Vermutlich wird sich Bulletin morgen oder übermorgen dazu äußern. Die Aktie heute mit einem Sprung von +23% und dem höchsten Handelsvolumen seit 2 Jahren von über 3 Millionen Aktien.Sie wissen, Bulletin ist extrem eng von den wenigen Großaktionären gehalten und schon ein Umsatz von ein oder zwei Millionen Stücken kann die Aktie treiben.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.