Perfekte Stürme

Seit fast drei Jahren leben Shane und ich nun schon in Puerto Rico und haben einiges über das Leben in den Tropen gelernt. In Dallas haben wir nicht oft über Hurrikans nachgedacht, obwohl es bei uns Tornados und schwere Gewitter gab. Das Gleiche gilt für Erdbeben. Nordtexas ist geologisch gesehen ziemlich stabil.Heute sind Wirbelstürme und Erdbeben Teil des normalen Lebens. Wir erwarten, dass sie auftreten, und sie sind auch schon aufgetreten, seit wir hierher gekommen sind. Sie waren nicht allzu schlimm, hätten aber viel schlimmer sein können. Wir haben also Pläne und Vorsichtsmaßnahmen, um damit umzugehen, wie jeder andere hier auch. Letztes Jahr kam ein Hurrikan vorbei und beschloss, den östlichen Teil der Insel zu durchnässen und uns einfach zu übersehen. Wir hatten weder Wind noch Regen. Aber wir waren vorbereitet, genau wie unsere Nachbarn. Das ist einfach Teil des Lebens. Doch dann verwüstete derselbe Sturm auf tragische Weise die Bahamas.Darüber habe ich im Zusammenhang mit einem Artikel nachgedacht, den wir kürzlich erneut veröffentlicht haben. Wie diese Finger der Instabilität ist auch unsere Fähigkeit, das Wetter vorherzusagen, alles andere als perfekt. Die Technik kann uns sagen, wann Hurrikans/tropische Stürme aufziehen und in welche Richtung sie sich bewegen. Es ist jedoch bei weitem nicht sicher, wo genau sie landen werden und wie stark sie zu diesem Zeitpunkt sein werden. Sie können eine Ecke dieser kleinen Insel verwüsten und den Rest unberührt lassen.Daher ist es ratsam, sich auf das Schlimmste vorzubereiten und auf das Beste zu hoffen - ein abgedroschener Spruch, der in diesem Fall jedoch zutrifft. Wir sind lieber übervorbereitet, als dass wir überrascht werden. Auch für Anleger sind Wirbelstürme mit einer noch größeren Unsicherheit verbunden. Der Sturm könnte jemand anderen treffen oder sich wieder auf das Meer hinausbewegen und auflösen. Würden Sie alles darauf setzen? Ich tue das nicht.Im Moment brauen sich mehrere potenziell große Stürme zusammen. Sie könnten kleine Ärgernisse oder katastrophale Katastrophen sein, oder irgendetwas dazwischen. Ich hoffe wirklich, dass sie sich alle mit minimalem Aufwand auflösen. Aber vielleicht auch nicht. Sie könnten sich sogar zu einem perfekten Sturm von noch größerem Ausmaß zusammenfügen... deshalb ist es jetzt an der Zeit, sich vorzubereitenIch werde mehrere verwandte, aber unabhängige Probleme beschreiben. Das erste ist die US-Bundesverschuldung, die sich ihren Grenzen nähert. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: Die gesetzliche Schuldenobergrenze, die der Kongress 2019 für zwei Jahre ausgesetzt hat, trat diesen Monat wieder in Kraft. Das Finanzministerium arrangiert jetzt die Bücher, um etwas Zeit zu gewinnen, aber wir werden in den nächsten Wochen das Limit von 28,5 Billionen Dollar erreichen.Anders als die Federal Reserve kann das Finanzministerium kein Geld erschaffen. Es verwaltet den Cashflow der Regierung, indem es bei Bedarf neue Schulden ausgibt, um die vom Kongress genehmigten Ausgaben zu bezahlen. Es liegt im eigenen Ermessen, wann und in welcher Höhe es Kredite aufnimmt, so dass der Kassenbestand stark schwanken kann. Das Finanzministerium hat im vergangenen Jahr einen enormen Kassenbestand aufgebaut und diesen im Jahr 2021 abgebaut, wie dieser Gavekal-Chart zeigt.Die blaue Linie ist der "Zielsaldo" des Finanzministeriums, der erforderlich ist, um die Ausgaben zu decken, von denen es weiß, dass sie anfallen werden. Beachten Sie, dass der Zielsaldo zu Beginn der COVID-Krise ziemlich dramatisch angestiegen ist und sich seitdem nicht verändert hat. Der tatsächliche Saldo (rote Linie) ist in diesem Jahr stark gesunken und liegt jetzt fast 500 Milliarden Dollar unter dem Zielwert, Tendenz weiter fallend.Die "einfache" Lösung besteht darin, dass der Kongress die Schuldenobergrenze anhebt, was natürlich die tatsächlichen Ausgaben nicht einschränkt, sondern sie sogar noch erhöhen kann, weil dadurch wirksamere Reformen aufgeschoben werden. Aber wie bei allem anderen in diesen Tagen kollidiert dies mit anderen Themen und wird zu einem politischen Kampf.Der Kongress befasst sich derzeit mit zwei Gesetzentwürfen zur Infrastruktur, von denen der kleinere von den Republikanern unterstützt wird und eigentlich das ist, was wir uns unter Infrastruktur vorstellen, sowie mit einem viel größeren Plan zur "menschlichen Infrastruktur", den die Demokraten versuchen werden, allein zu verabschieden. Er umfasst eine allgemeine Vorschule, kostenlose Volkshochschulen und eine subventionierte Langzeit-Gesundheitsversorgung sowie eine Reihe anderer staatlicher Leistungen.