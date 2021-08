John Paulson glaubt an Gold, prognostiziert höhere Inflation

In einem Mitte August aufgezeichneten und nun veröffentlichten Interview für die Sendung "Bloomberg Wealth with David Rubenstein" äußerte John Paulson seine aktuelle Einschätzung zu Gold als Investment.Der berühmte Portfoliomanager und Präsident von Paulson & Co. erklärt, dass Gold sich in Zeiten starker Inflation besonders gut entwickle. Zuletzt habe es eine parabolische Bewegung in den 1970er Jahren gezeigt, als über zwei Jahre eine zweistellige Inflation herrschte.Der Grund für eine derartige Reaktion sei, dass nur eine sehr begrenzte Menge an als Investment verfügbares Gold existiere. Wenn zeitgleich eine deutlich größere Menge an Finanzmittel aus nicht rentablen Investments und Bargeld abgezogen werde und in die naheliegende Alternative Gold fließe, folge aufgrund des Ungleichgewichts bei Nachfrage und Angebot ein Preisanstieg des gelben Metalls.Er halte Gold entsprechend auch heute für eine lohnende Anlage. Denn die zuletzt stark gestiegene Geldmenge werde laut Paulson die Inflation weiter steigen lassen und diese werde seiner Meinung nach höher ausfallen als die aktuellen Prognosen.© Redaktion GoldSeiten.de