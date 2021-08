Golden Dawn plant Bohrarbeiten über 11.000 Meter in der Gold-Kupfer-Liegenschaft Lexington

VANCOUVER, Kanada, 31. August 2021, Golden Dawn Minerals Inc. , (TSX-V: GOM | FRANKFURT: 3G8C | OTC Pink: GDMRD), (Golden Dawn oder das Unternehmen) gibt die für den Herbst geplanten Bohrarbeiten in seiner Liegenschaft Lexington in seinem Edelmetallprojekt Greenwood im südöstlichen British Columbia bekannt.Die Bohrarbeiten in der Liegenschaft Lexington sollen in diesem Herbst beginnen. Genehmigungen für insgesamt 25 Bohrstandorte liegen vor; 14 davon (über 11.200 Meter) sind für diese Saison geplant. Außerdem wurde eine geophysikalische IP-Bodenuntersuchung über insgesamt 25 km genehmigt.Die Mine Lexington liegt 11 Kilometer südöstlich von Greenwood und 10 Kilometer südlich der historischen Tagebau-Mine Phoenix. Die Liegenschaft blickt auf eine lange Geschichte von Explorationsarbeiten, die von mindestens 12 Unternehmen durchgeführt wurden, zurück. Im Jahr 2008 wurden 54.237 Tonnen aus der Untertagebau-Mine Lexington durch die Schwerkraft-Flotationsanlage in Greenwood verarbeitet, und 5.486 Unzen Gold, 3.247 Unzen Silber und 860.259 Pfund Kupfer produziert. Der Betrieb wurde im Jahr 2009 aufgrund niedriger Metallpreise weitgehend stillgelegt. Nur ein kleiner Teil des Vorkommens Lexington-Grenoble wurde in dieser Zeit abgebaut. Die verbleibenden Ressourcen wurden im letzten PEA-Bericht, der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie, des Unternehmens beschrieben. Das Gebiet bleibt zur Exploration entlang des Streichens und neigungsabwärts offen.Die Mine Lexington wurde zum Abbau eines Mineralvorkommens aus oberflächennahen bis moderat abfallenden Schichtzonen aus massiven Sulfid-Erzgängen, Quarz-Sulfid-Adern und Sulfid-Versprengungen entwickelt. Die Mineralisierung ist innerhalb einer Scherzone konzentriert, die den Kontaktzonen zwischen übergelagertem metavulkanischem Gestein (Dazit) und darunterliegendem Serpentinit folgt. Insgesamt wurde das Vorkommen über mindestens 525 Meter entlang eines Trends von 110°, einer Breite von 20 - 60 Metern und einer Mächtigkeit von 25 Metern, umrissen. Einzelne Zonen weisen eine Mächtigkeit von 1 bis 24 Metern, meist jedoch weniger als 6 Meter, mit stufenweisen Übergängen auf. Schichtzonen sind durch Linsen mit geringem Sulfidgehalt in einer Mächtigkeit von 1-5 Metern getrennt. Die Zonen enthalten normalerweise 25-35 % Sulfid; Pyrit überwiegt Chalkopyrit. Magnetit tritt in Erzgängen, die in Serpentinit eingebettet sind, auf.Historische Explorationsaufzeichnungen weisen auf ein starkes Potenzial zur Entdeckung von Gold-Kupfer-Mineralisierung außerhalb des unmittelbaren Minengebiets hin. Die günstige Stratigrafie erstreckt sich über 4 Kilometer vom Nordwesten des Minengebiets Lexington über die Minen Number 7, Mable und die historische Mine Lexington, wo in der Vergangenheit nur wenige Explorationsbohrungen durchgeführt wurden. Die gleiche Stratigrafie setzt sich durch die neue Mine Lexington und nach Südosten sowie in den Staat Washington hinein fort.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61204/Golden_Dawn-Minerals_130821_DEPRcom.001.pngSatellitenbild (von Google Earth) mit Darstellung des Minengebiets Lexington und des günstigen Trends.In dieser Saison werden die Bohrungen nahe des Minengebiets Lexington beginnen, wo Potenzial zu parallelen Zonen und zur Erweiterung der Hauptzone neigungsabwärts besteht. Ein wichtiges Ziel befindet sich direkt nordwestlich der Mine, wo möglicherweise zwei Zonen parallel zum Vorkommen Lexington liegen könnten. Zwei periphere Ressourcenblöcke, definiert durch die Bohrlöcher TG-81 und B93-6, liegen nördlich und neigungsabwärts der Hauptzone Lexington. Ihre Grenzen wurden noch nicht angemessen definiert. Die Mineralisierung in diesen Bohrlöchern könnte sich möglicherweise in nordwestlicher und südöstlicher Richtung mindestens so weit erstrecken wie die bekannte Ausdehnung der Mine. Weitere Bohrarbeiten zur Prüfung dieser Ausdehnung sind geplant.Bohrarbeiten sind auch zur Exploration der südlichen Erweiterung der Hauptzone Lexington geplant. Mehrere historische Bohrabschnitte südöstlich der Mine weisen auf das Vorhandensein einer beachtlichen Kupfer-Gold-Mineralisierung entlang des einen Kilometer langen Trends, der sich von der Mine Lexington bis zur US-Grenze erstreckt, hin. Diese historischen Ergebnisse lassen auf die potenzielle Erweiterung des Vorkommens in diesem Gebiet schließen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61204/Golden_Dawn-Minerals_130821_DEPRcom.002.pngSatellitenbild (von Google Earth) mit Darstellung historischer Abschnitte nahe der Mine Lexington.Potenzial besteht auch in der Umgebung der historischen Mine City of Paris, die direkt über der Mine Lexington liegt. Es scheint, dass City of Paris eine Mineralisierungszone bearbeitete, die sich über einen oberen, über dem Vorkommen Lexington liegenden Serpentinit-Horizont erstreckte. Im Jahr 2017 ergab eine von Gold Dawn an der Oberfläche der Mineralisierungszone in City of Paris genommene Gesteinsprobe 18 Gramm Gold pro Tonne und 0,42 % Kupfer über eine Probenbreite von 4,5 Metern (die Ergebnisse wurden im Jahr 2018 bekanntgegeben). Bohrarbeiten sind zur Prüfung der Erweiterung dieser Mineralisierung entlang des Streichens über den historischen Abbaubereich hinaus geplant.Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die in dieser Meldung erwähnten historischen Aufzeichnungen von einem qualifizierten Sachverständigen untersucht, aber nicht bestätigt wurden. Weiterführende Arbeiten sind erforderlich, um die Genauigkeit der historischen Aufzeichnungen, auf die in dieser Meldung Bezug genommen wird, zu verifizieren.Die in dieser Meldung beschriebenen Analysen von Golden Dawn aus dem Jahr 2017 wurden im Labor von Activation Laboratories (Act-Labs) in Kamloops (British Columbia) durchgeführt. Activation Labs (Act-Labs) ist ein unabhängiges kommerzielles Labor, das gemäß ISO 9001 zertifiziert und nach ISO 17025 approbiert ist. Der Goldgehalt wurde anhand eines 30 Gramm schweren Aliquots mithilfe einer Brandprobe und abschließender Atomabsorption ermittelt. Bei Proben mit Gehalten über dem Grenzwert von 30.000 ppb Gold erfolgte eine erneute Analyse anhand einer Brandprobe und abschließendem gravimetrischem Verfahren. Die Gehalte von Silber und anderer Elemente wurden unter Anwendung eines Königswasseraufschlusses und eines ICP-OES-Verfahrens ermittelt. Proben mit Werten von mehr als 100 g/t Silber wurden anhand einer Brandprobe und eines gravimetrischen Verfahrens mit einem 30 Gramm schweren Aliquot in zweifacher Ausfertigung erneut auf Erzkonzentrationen analysiert. Die Qualitätskontrolle wurde anhand von Referenz- und Leerproben überwacht, die in regelmäßigen Abständen in die Probencharge eingefügt wurden. Der fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Dr. Mathew Ball, P.Geo, dem President des Unternehmens, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift NI 43-101 genehmigt.Nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem aktuellen Fachbericht gemäß National Instrument 43-101, der auf der Website des Unternehmens unter www.goldendawnminerals.com verfügbar ist. 