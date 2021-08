Tavi Costa: Gold ist jetzt günstig

David Lin sprach für Kitco News kürzlich mit Tavi Costa über dessen aktuelle Einschätzung zur Preisentwicklung von Gold. Der Portfoliomanager bei Crescat Capital erklärt in dem Gespräch, warum Gold zuletzt keine herausragende Performance gezeigt hat und welche Katalysatoren zu einem neuen Bullenrun führen könnten.Laut Costa befinden wir uns aktuell in einem säkularen Bullenmarkt für Gold und Silber. Im August habe eine Konsolidierungsphase begonnen und Gold sei damit aktuell sehr günstig und biete eine gute Kaufgelegenheit.Weiterhin sieht der Marktexperte eine über einen längeren Zeitraum steigende Inflation voraus. Auch davon dürfte Gold profitieren.Die Zentralbanken werden laut Costa zudem in den kommenden Jahren verstärkt Gold kaufen.© Redaktion GoldSeiten.de