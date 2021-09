WGC: Indiens Goldmarkt im Juli 2021

Mukesh Kumar, Senior Analyst, India, veröffentlichte auf dem Goldhub-Blog des World Gold Council vergangene Woche Informationen zur Entwicklung des indischen Goldmarktes im Juli. Das Land gilt als der zweitgrößte Goldverbraucher nach China.• Der inländische Goldpreis endete im Juli um 3,8% höher bei 48.250 Rs/10g.• Die Nachfrage im Einzelhandel war durchwachsen: Auf eine moderate Stärke in der ersten Monatshälfte folgte eine Abschwächung der Nachfrage in der zweiten Hälfte aufgrund fehlender Hochzeitstage• Die offiziellen Importe erholten sich mit der Lockerung der Beschränkungen im Rahmen des Lockdowns. Der lokale Markt kehrte zu Preisabschlägen zurück, als die Nachfrage ab Mitte Juli nachließ.• Der Optimismus in Bezug auf die Aussichten auf eine wirtschaftliche Erholung, der durch einen Anstieg der Impfrate noch verstärkt wurde, führte im Laufe des Monats zu geringfügigen Abflüssen aus indischen Gold-ETF. Die Gesamtbestände beliefen sich Ende Juli auf 34 t, was einem Nettoabfluss von 0,2 t (0,6 Mrd. Rs; 8,3 Mio. US$) entspricht.• Die Reserve Bank of India (RBI) erhöhte ihre Reserven im Juli um 5,6 Tonnen Gold und steigerte damit ihre gesamten Goldreserven auf 711,2 Tonnen.• Die gesamten Niederschläge zwischen Juni und Juli lagen 1% über dem langjährigen Durchschnitt. Die Kharif-Aussaat lag bis Ende Juli 4,7% unter dem Vorjahreswert, aber 7% über dem Fünfjahresdurchschnitt.Weitere Informationen und interessante Grafiken finden Sie unter www.gold.org © Redaktion GoldSeiten.de