Ein goldener Herbst voraus?

"Gold glänzte mit der ruhigen Gewissheit der überlieferten Tradition. Durch die Jahrhunderte geehrt, der Standard des Reichtums, das ursprüngliche Geld, der sichere Hafen. Der Wert des Goldes war unumstößlich. Diese Sichtweise beruht auf der Vorstellung, dass Gold unveränderlich und unverändert ist - der harte Vermögenswert der Natur." - Matthew Hart, Zeitschrift Vanity Fair"Während die Märkte aus ihrem Sommerschlaf erwachen," schreibt der Londoner Analyst Bill Blain, "Worüber sollten wir uns Sorgen machen? Vieles...! Angefangen bei den Argumenten über die reale und die vorübergehende Inflation, die langfristigen wirtschaftlichen Folgen von COVID, die Zukunft der Zentralbanken, die nicht in der Lage sind, ihren gordischen Knoten der geldpolitischen Experimente zu lösen, und die Aussichten auf zunehmende politische Instabilität in den USA und Europa."Die Überwindung Ihrer Investitionsängste kann nur durch eine Strategie erfolgen, an die Sie wirklich glauben können. Eines der besten Zitate zum Thema Goldbesitz stammt von Richard Russell, dem inzwischen verstorbenen Herausgeber der Dow Theory Letters, der vor vielen Jahren sagte "Ich schlafe nachts immer noch besser", schrieb er, "weil ich weiß, dass ich etwas Gold besitze. Falls oder wenn alles andere zusammenbricht, wird Gold immer noch unangefochtener Reichtum sein." Es ist keine komplizierte Strategie, aber sie ist effektiv.Obwohl selten darüber gesprochen wird, hat der Besitz von Gold genauso viel mit der persönlichen Philosophie und der Art und Weise zu tun, wie wir unser Leben führen wollen, wie mit Finanzen und Wirtschaft. In vielerlei Hinsicht ist es eine rationale Portfolio-Entscheidung, die in die heutige Zeit passt, aber es ist auch eine Lebensstil-Entscheidung, die ein gewisses Maß an Seelenfrieden bietet, unabhängig davon, was mit der Pandemie, dem Wahnsinn an der Wall Street oder den politischen Manövern in Washington D.C. geschieht.Die Aussicht, nachts besser schlafen zu können, spielte eine große Rolle beim Kauf von Gold im Wert von 50,7 Millionen Dollar durch Palantir Technologies im vergangenen Monat - 28.000 Feinunzen in 100-Unzen-Barren. Das in Denver ansässige Unternehmen, das von Peter Thiel und Alex Karp gegründet wurde, erklärte, es habe das Gold als Absicherung gegen "eine Zukunft mit mehr schwarzen Schwänen" gekauft, was die Wall Street überraschte.Im Zusammenhang mit schwarzen Schwänen ist es interessant, dass Palantir unter seinen vielen datenbasierten Produkten auch das KI-fähige Gotham-Betriebssystem anbietet - ein Programm, das laut seiner Website "Erkenntnisse aus komplexen Daten für globale Verteidigungsbehörden, die Geheimdienstgemeinschaft, Katastrophenhilfeorganisationen und darüber hinaus" liefert."Risiko", sagt Frank Holmes von US Global Investors in einem Beitrag auf Seeking Alpha, "ist genau der Grund, warum Palantir Technologies sich für eine Investition in Gold entschieden hat. ... Nach den allsehenden Kristallkugeln in Herr der Ringe benannt - erlaubt [Palantir] seinen Kunden auch, für seine Software in Gold zu bezahlen." Holmes zitiert auch eine Notiz eines Abonnenten der National Inflation Association, dass die Entscheidung des Unternehmens "nur der Anfang dessen ist, was bald viele große Unternehmen sein werden, die ihr US-Dollar-Bargeld in Gold umwandeln."In einem ausführlichen Artikel bei ETF Trends über den Palantir-Kauf empfiehlt Jared Dillian eine Sichtweise auf Gold, die wir seit der Veröffentlichung der ersten Ausgabe von The ABCs of Gold Investing im Jahr 1996 vertreten. "Als Goldanleger (ich besitze eine Menge davon)", schlägt er vor, "sollten wir vielleicht aufhören, Gold als einen Trade oder eine Investition zu betrachten, und anfangen, es als Versicherungspolice zu betrachten."Die Rückblicke auf den Nixon-Schock reißen nicht ab, selbst jetzt, wo der August zu Ende geht - der Monat, in dem die Nixon-Regierung vor fünfzig Jahren die Verbindung zwischen Dollar und Gold löste und die Ära des Fiatgeldes einläutete, in der wir uns noch immer befinden. Das Repertoire wäre jedoch nicht vollständig ohne ein paar Worte von James Grant - einem der großen Kritiker und Hauptchronisten dieser Ära durch seinen sehr empfehlenswerten Newsletter, Interest Rate Observer.Im Folgenden finden Sie Auszüge aus einem Interview mit Grant, das von der kanadischen Goldfirma Sprott Mitte August veröffentlicht wurde. Grant beendet den von Ed Coyne geführten Austausch mit einem Eingeständnis: "Ich glaube, ich habe meine gesamte Weisheit hier auf dem Tresen verschüttet!" Wir danken Sprott für die Erlaubnis, das Interview in voller Länge zu zitieren.James Grant -"Es ist ungeheuer frustrierend, nicht wahr? Denn wo Sie Heterodoxie sehen, die sich als die Wahrheit des Evangeliums ausgibt, sehen wir Ketzerei, die als solide Politik verpackt ist. Und Sie sagen immer wieder: 'Hallo, Mr. Gold-Bullion, haben Sie bemerkt, was sie sagen und tun? Haben Sie bemerkt, dass sich die Bilanzsumme der Fed während der Pandemie verdoppelt hat? Ist Ihnen aufgefallen, dass die Fed davon spricht, eine höhere Inflationsrate als die angestrebte zu fördern, während sich die Inflation nachweislich beschleunigt? Haben Sie davon etwas bemerkt?' Wir sprechen dieses neue Ding namens Goldbullion an, und Goldbullion schlummern weiter...