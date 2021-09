Perth Mint stellt Bullion-Programm 2022 vor  Lunar-Serie III

Die aktuellen Anlagemünzen der australischen Perth Mint sind die Känguru - und Lunar -Münzen in Gold sowie die Kookaburra -, Koala -, Lunar - und die Känguru -Münzen in Silber. Des Weiteren sind diese neue Varianten der Münzen auch in Polierter Platte erhältlich.Heute enthüllte die Prägestätte ihr Anlagemünzenprogramm 2022. Dieses umfasst:• Australian Lunar Serie III, Tiger, Silber, erhältlich ab 13. September 2021;• Australian Lunar Serie III, Tiger, Platin, erhältlich ab 13. September 2021;• Australian Lunar Serie III, Tiger, Gold, erhältlich ab 13. September 2021;• Australian Kookaburra, Silber, erhältlich ab 11. Oktober 2021;• Autralian Kangaroo, Platin, erhältlich ab 15. November 2021;• Autralian Kangaroo, Gold, erhältlich ab 15. November 2021;• Autralian Kangaroo, Silber, erhältlich ab 15. November 2021;• Australian Koala, Silber, erhältlich ab 10. Januar 2022;Im Folgenden stellen wir Ihnen die Lunar-Münzen 2022 kurz vor.Dem chinesischen Mondkalender entsprechend zeigen die Goldmünzen mit dem Tiger, das dritte von insgesamt zwölf Tierkreiszeichen. Auf jeder Goldmünze ist ein Tiger abgebildet, der mit erhobenem Kopf auf einer Felsspitze steht. Zudem befindet sich auf der Motivseite der Münze das chinesische Schriftzeichen für "Tiger" und das Prägezeichen der Perth Mint "P". Unter dem chinesischen Schriftzeichen befindet sich der Schriftzug und das Jahr "TIGER 2022".Die Vorderseite der Münze ziert ein von Jody Clark entworfenes Porträt von Königin Elizabeth II.Die Goldmünzen wurden aus 99,99% purem Gold gefertigt und sind zu Gewichten von 10 Unzen, 2 Unzen, 1 Unze, ½ Unze, ¼ Unze, 1/10 Unze und später in diesem Jahr sogar 1/20 Unze erhältlich. Lediglich die 1-oz-Münze wird limitiert.Dem chinesischen Mondkalender entsprechend zeigen die Silbermünzen mit dem Tiger, das dritte von insgesamt zwölf Tierkreiszeichen. Auf jeder Silbermünze ist ein Tiger sowie ein Jungtier abgebildet. Umgeben sind die Tiere von Farnen und Bambus.Zudem befindet sich auf der Motivseite der Münze das chinesische Schriftzeichen für "Tiger" und das Prägezeichen der Perth Mint "P". Unter dem chinesischen Schriftzeichen befindet sich der Schriftzug und das Jahr "TIGER 2022".Die Münzen werden aus 99,99% purem Silber angefertigt und sind zu Gewichten von 10 Kilo, 1 Kilo, 5 Unzen, 2 Unzen, 1 Unze und ½ Unze erhältlich. Die Anzahl der Münzen zu 10 Kilo sind auf 100 Stück limitiert, während die Anzahl der 1 Unzen Münzen auf 300.000 begrenzt ist.Bei der Platinmünze handelt es sich um dasselbe Motiv wie auf der Goldmünze dieser Serie. Zudem befindet sich auf der Motivseite das chinesische Schriftzeichen für "Tiger" sowie das Prägezeichen der Perth Mint "P". Unter dem chinesischen Schriftzeichen befindet sich der Schriftzug und das Jahr "TIGER 2022".Auf dieser Münzseite befindet sich ebenfalls ein Sicherheitsmerkmal in Form eines Buchstaben, der per Mikrolaser im Design eingraviert wurde und nur mithilfe eines Vergrößerungsglases zu erkennen ist.Auf der Vorderseite der Münze ist das von Jody Clark geschaffene Portrait von Königin Elizabeth II., über dem die Rundschrift "ELIZABETH II AUSTRALIA" steht. Darunter steht das Feingewicht "1 oz", die Reinheit "9995 Pt" und der Nennwert "100 DOLLARS".Die Auflage dieser Platin-Lunar-Münze ist auf 5.000 Stück zu je 1 Unze limitiert.© Redaktion GoldSeiten.de