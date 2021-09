Piedmont Lithium reicht Antrag für Bergbaulizenz in North Carolina und Entwurf eines Darlehensantrags ein

BELMONT, 1. September 2021 - Piedmont Lithium Inc. (Piedmont oder Unternehmen) (Nasdaq: PLL), ein Multi-Asset-Unternehmen, das sich auf die ganzheitliche Produktion von Lithiumhydroxid zur Unterstützung der Lieferkette der Elektrofahrzeughersteller in Nordamerika konzentriert, hat heute die Einreichung von zwei Anträgen für sein Projekt Carolina Lithium bekannt gegeben.Am 30. August 2021 hat das Unternehmen bei der Abteilung für Energie, Rohstoffe und Bodenressourcen (Division of Energy, Mineral and Land Resources) der Umweltbehörde von North Carolina (Department of Environmental Quality) eine Bergbaulizenz für den US-Bundesstaat North Carolina beantragt.Zusätzlich hat das Unternehmen am 31. August 2021 den Entwurf eines Darlehensantrags beim Büro für Darlehensprogramme (Loans Program Office) des US-Energieministeriums für eine Darlehensfinanzierung über das Advanced Technologies Vehicle Manufacturing Loan Program (ATVM) eingereicht. Das ATVM verfügt über Mittel in Höhe von 17,7 Milliarden Dollar für Direktkredite zur Finanzierung von US-Unternehmen, die kraftstoffeffiziente, hochmoderne Fahrzeuge und qualifizierte Bestandteile für die Automobilzulieferkette herstellen.Der Zeitplan für die Prüfung und Beantwortung der einzelnen Anträge unterliegt den festgelegten Verfahrensprozessen der jeweils zuständigen Behörde.Die Einreichung unseres Antrags auf Erteilung einer Bergbaulizenz bei den Behörden des Bundesstaates North Carolina ist ein wichtiger und notwendiger Schritt, um den Ausbau unseres Projekts Carolina Lithium in Gaston County in North Carolina zu forcieren, sagt Keith Phillips, President und CEO von Piedmont Lithium. Wir gehen bei der Planung unserer Aktivitäten äußerst gründlich vor und sind in den Gemeinden, in denen wir tätig werden wollen, vor allem um Sicherheit, Nachhaltigkeit und Umweltschutz bemüht. Wir begrüßen die Prüfung durch die staatlichen Behörden und sehen der Beantwortung unseres Antrags erwartungsvoll entgegen. Nachdem wir verschiedene Finanzierungsquellen für unser Projekt Carolina Lithium in Betracht ziehen, freuen wir uns auch über die Möglichkeit, uns am ATVM-Darlehensprogramm zu beteiligen. Dieses Programm wurde speziell für die Unterstützung von Unternehmen wie das unsere geschaffen, die sich dafür einsetzen, dass wir eine heimische Versorgung mit Bestandteilen und Werkstoffen zur Unterstützung der Lieferkette für Elektrofahrzeuge in den Vereinigten Staaten aufbauen, fügt Phillips hinzu.Nähere Einzelheiten über die Vergabe von Bergbaulizenzen im Bundesstaat North Carolina erfahren Sie unter dem Link NC DEQ: Mining Program. Über das ATVM-Darlehensprogramm können Sie sich unter dem Link Advanced Technology Vehicles Manufacturing Loan Program | U.S. Department of Energy Informieren.Piedmont Lithium konzentriert sich auf den Aufbau eines erstklassigen ganzheitlichen Multi-Asset-Lithiumunternehmens in den Vereinigten Staaten, das sich für den Übergang zu einer emissionsfreien Welt und die Schaffung einer sauberen Energiewirtschaft in Nordamerika einsetzt. Das Herzstück unseres Betriebs, das sich im berühmten Carolina Tin Spodumene Belt in North Carolina befindet, ist in Kombination mit ebenso strategischen und gefragten Mineralvorkommen und Produktionsstätten in Quebec und Ghana unserer Ansicht nach in der Lage, einer der weltweit größten, kostengünstigsten und nachhaltigsten Produzenten von Lithiumhydroxid in Batteriequalität zu sein. Unsere vielfältigen Anlagen sind strategisch günstig gelegen, um die schnell wachsende Lieferkette für Elektrofahrzeuge in Nordamerika zu bedienen. Die einzigartigen geologischen Eigenschaften, die geographische Lage und die Nähe unserer Ressourcen, Produktionsstätten und Kundenstandorte werden uns in die Lage versetzen, die so wichtige Kontinuität bei der Versorgung mit hochwertigem, nachhaltig produziertem Lithiumhydroxid aus Spodumenkonzentrat zu gewährleisten, das von den meisten Elektrofahrzeugherstellern bevorzugt wird. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit unserem auf Diversifizierung ausgelegten Geschäftsbetrieb Amerika bei seinem Wandel hin zur Emissionsreduktion und Elektrifizierung in den Bereichen Verkehr und Energiespeicher maßgeblich unterstützen können. Als Mitglied von Organisationen wie der International Responsible Mining Association (Internationale Vereinigung für verantwortungsvollen Bergbau) und der Zero Emissions Transportation Association (Vereinigung für emissionsfreien Transport) setzen wir uns für den Umweltschutz und die Erhaltung unseres Planeten für künftige Generationen ein und leisten einen wirtschaftlichen und sozialen Beitrag für die Gemeinden, in denen wir tätig sind. Nähere Informationen finden Sie unter www.piedmontlithium.com.Keith Phillips, President & CEOT: +1 973 809 0505E: kphillips@piedmontlithium.comBrian RisingerVP - Investor Relations and Corporate CommunicationsT: +1 704 910 9688E: brisinger@piedmontlithium.comZukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Australiens, einschließlich Aussagen zu Explorations-, Erschließungs- und Bauaktivitäten, zu den aktuellen Plänen für die Mineralien- und Chemieverarbeitungsprojekte von Piedmont, zur Strategie und zu den Erwartungen hinsichtlich der Genehmigungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit beträchtlichen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Risikofaktoren verbunden, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen und die dazu führen können, dass der tatsächliche Zeitpunkt von Ereignissen, Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen sowie andere Faktoren wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ereignissen, Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risikofaktoren gehören unter anderem: (i) dass Piedmont nicht in der Lage sein wird, Mineralvorkommen kommerziell abzubauen, (ii) dass die Liegenschaften von Piedmont möglicherweise nicht die erwarteten Reserven enthalten, (iii) Risiken und Gefahren, die dem Bergbaugeschäft innewohnen (einschließlich Risiken, die mit der Exploration, der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb von Bergbauprojekten verbunden sind, Umweltgefahren, Industrieunfälle, Wetterbedingungen oder geologische Bedingungen), (iv) die Ungewissheit darüber, ob Piedmont in der Lage ist, das für die Durchführung seines Geschäftsplans erforderliche Kapital zu beschaffen, (v) die Fähigkeit von Piedmont, das erforderliche Personal einzustellen und zu halten, (vi) Änderungen der Marktpreise von Lithium und Lithiumprodukten, (vii) technologische Änderungen oder die Entwicklung von Ersatzprodukten, (viii) die mit Explorations-, Erschließungs- und Produktionstätigkeiten innewohnenden Unsicherheiten, (viii) die Ungewissheiten, die mit Explorations-, Erschließungs- und Produktionsaktivitäten verbunden sind, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Genehmigungen, Gebietsabgrenzungen und behördliche Verzögerungen und Genehmigungen, (ix) die Ungewissheiten, die der Schätzung von Lithiumressourcen innewohnen, (x) Risiken im Zusammenhang mit dem Wettbewerb, (xi) Risiken im Zusammenhang mit den Informationen, Daten und Prognosen in Bezug auf Sayona Quebec und IronRidge Resources, (xii) das Auftreten und die Ergebnisse von Ansprüchen, Rechtsstreitigkeiten und behördlichen Maßnahmen, Untersuchungen und Verfahren, (xiii) Risiken in Bezug auf unsere Fähigkeit, Rentabilität zu erzielen, Produkte im Rahmen von Lieferverträgen zu günstigen Bedingungen abzuschließen und zu liefern, unsere Fähigkeit, ausreichende Finanzmittel für die Erschließung und den Bau unserer Projekte zu erhalten, unsere Fähigkeit, die behördlichen Vorschriften einzuhalten, und unsere Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten, und (xiv) andere Ungewissheiten und Risikofaktoren, die in den von Zeit zu Zeit bei der U. U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") und der australischen Wertpapierbörse dargelegt sind, einschließlich der jüngsten Einreichungen von Piedmont bei der SEC. Die zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen beziehen sich nur auf das Datum dieser Präsentation, und die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen und Errungenschaften können erheblich von den in dieser Präsentation enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Piedmont lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Darüber hinaus ist Piedmont nicht verpflichtet, Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf Piedmont, seine Finanz- oder Betriebsergebnisse oder seine Wertpapiere zu kommentieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!