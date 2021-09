Wird Australien die Nummer 1 unter den Goldproduzenten?

Nach 14 Jahren als Spitzenreiter ist China dabei, als weltgrößter Goldproduzent entthront zu werden, dies meldet Kitco News unter Berufung auf einen Bericht von Surbiton Associates. Das in Australien ansässige Bergbauberatungsunternehmen erklärte demnach kürzlich, dass die australische Goldproduktion in der ersten Jahreshälfte 2021 die chinesische Produktion (Daten der China Gold Association) um vier Tonnen übertroffen habe.Nach Angaben von Surbiton Associates hat Australien in den ersten sechs Monaten des Jahres insgesamt 157 Tonnen Gold produziert, verglichen mit einer chinesischen Goldproduktion von 153 Tonnen. Australiens Ausstoß des gelben Metalls setzt sich aus 74 Tonnen im ersten Quartal und 83 Tonnen im zweiten Quartal zusammen.Laut Daten des US Geological Survey (USGS) ist China seit 2007 der größte Goldproduzent der Welt. Damals hatte das Reich der Mitte Südafrika von Platz 1 verdrängt.© Redaktion GoldSeiten.de