Silberanlagemünze Australian Koala 2022

Die aktuellen Anlagemünzen der australischen Perth Mint sind die Känguru - und Lunar -Münzen in Gold sowie die Kookaburra -, Koala -, Lunar - und die Känguru -Münzen in Silber. Des Weiteren gibt es verschiedene Ausführungen der Münze Australian Wedge-Tailed Eagle in Gold und Silber.Zum 10. Januar 2022 gibt die Perth Mint die neue 2022-Version des Australischen Koalas in Silber zu jeweils 1 Kilogramm und 1 Unze aus. Das Motiv stellte die Prägestätte bereits in dieser Woche vor.Auf der Bildseite der Münze ist 2022 ein Koala abgebildet, der umgeben von Eukalyptusblättern auf einem Baumzweig schläft. Zudem finden Sie hier das Prägezeichen "P" der Perth Mint, die Aufschrift "Australian Koala" sowie die Jahreszahl, das Feingewicht und die Feinheit der Münze. Zusätzlich gibt es ein Sicherheitsmerkmal, das mithilfe eines Mikrolasers in den Schriftzug "Australian Koala" eingraviert wurde und nur mit einer Lupe erkennbar ist.Die Rückseite wird von einem Porträt Ihrer Majestät Elizabeth II. geschmückt, das ursprünglich von Jody Clark stammt. Außerdem ist hier auch der Nennwert der jeweiligen Münze abgebildet.Die Silbermünze zu 1 Kilogramm ist nicht limitiert, die Münze zu 1 Unze unterliegt jedoch erneut einer Auflagenbeschränkung von 300.000 Stück. Die Lieferung erfolgt in einer schützenden Kunststoffkapsel.© Redaktion GoldSeiten.de