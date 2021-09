Apollo Minerals Ltd.: Bohrergebnisse

Apollo Minerals gestern mit weiteren Bohrergebnissen: Link Weitere 9 Bohrungen vom Dikaki Projekt kamen nun aus dem Labor zurück, dem Ziel, das man als erstes angebohrt hat:Wie schon bei den ersten Bohrungen bestätigen auch diese Auswertungen einen nahe der Oberfläche liegenden und flach verlaufenden Erzkörper mit ordentlichen Zink- und Bleigehalten von 2% - 3,40% und einer Mächtigkeit von 11 - 38 Metern:Die Geologen gehen davon aus, dass man bislang nur einen kleinen Teil des mineralisierten Kanals angekratzt hat, und sehen die Chance, dass sich die Mineralisierungen bis zu 6,5 Kilometer fortsetzen:Weitere gute Ergebnisse von Apollo Minerals . Die Gehalte, die man bislang auf Dikaki gefunden hat, sollten wirtschaftlich abbaubar sein, da sie nahe an der Oberfläche liegen.Das größte Potenzial sehe ich weiterhin in der Größe des Vorkommens. Nur auf Dikaki spricht man jetzt schon von einem Ausdehnungspotenzial von mehr als 6 Kilometern, doch die vielen anderen Ziele auf dem Gebiet, sind hier überhaupt noch nicht enthalten.Aktuell bohrt man mit zwei Diamantkernbohrgeräten auf Niamabimbou und dort konnten in den Bohrkernen sichtbare Mineralisierungen entdeckt werden.Eine neue Präsentation anlässlich der Africa Down Under Konferenz finden Sie hier: Link © Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.