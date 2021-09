Caledonia Mining plc meldet neuen bedeutenden Anteilseigner

3. September 2021 - Caledonia Mining Corporation plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen") (NYSE AMERICAN: CMCL; AIM: CMCL) gibt bekannt, dass es vor kurzem erfahren hat, dass VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF ("VanEck") auf seiner Website bekannt gibt, dass es eine Beteiligung an insgesamt 473.246 Caledonia-Aktien hält, was 3,90 % des ausgegebenen Aktienkapitals von Caledonia entspricht, und dementsprechend ein bedeutender Anteilseigner ist (gemäß der Definition in den AIM Rules for Companies).Das Unternehmen hat sich an VanEck gewandt, um eine Bestätigung der auf seiner Website angegebenen Beteiligung zu erhalten, und wird bei Bedarf eine weitere Aktualisierung vornehmen.Caledonia ist Bestandteil des MVIS Global Junior Gold Miners Index (GDXJ Index), der die Grundlage für verschiedene passive Goldsektor-Investmentfonds auf dem nordamerikanischen Markt bildet, von denen der VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF der wichtigste ist.Caledonia Mining Gesellschaft PlcMark LearmonthTel: +44 1534 679 802Camilla HorsfaTel: +44 7817 841793WH IrlandAdrian HaddenTel: +44 20 7220 1751BlytheweighTim Blythe/Megan RayTel: +44 207 138 32043PPBPatrick ChidleyTel: +1 917 991 7701Paul DurhamTel: +1 203 940 2538Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chHauptsitz und eingetragener Sitz:Unit B006, Millais House, Castle QuaySt Helier, Jersey, Kanalinseln, JE2 3EFinfo@caledoniamining.comwww.caledoniamining.com