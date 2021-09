Goldmans Currie über Gold und Rohstoffe im Allgemeinen

Jeff Currie, Rohstoffexperte bei Goldman Sachs, sprach in der Sendung "Bloomberg Surveillance Early Edition" gestern über seine aktuelle Sicht auf die Entwicklung von Gold.Laut Currie müssten bei der Einschätzung der Goldnachfrage drei Bereiche berücksichtigt werden: die westliche Investmentnachfrage, die Nachfrage der Zentralbanken und die Nachfrage Chinas. Aktuell schwächle zwar die westliche Goldinvestmentnachfrage, doch ansonsten sei die Nachfrage sehr solide. So seien die Käufe der Zentralbanken weiterhin stark. In diesem Bereich treten dem Experten zufolge aktuell nicht (nur) alte Bekannte in Erscheinung, sondern neue Käufer wie beispielsweise Polen. China verzeichne aktuell zudem eine sehr hohe physische Nachfrage.Die Inflation und ein weiterer Anstieg der Rohölpreise könnte Currie zufolge der Katalysator sein, der auch die westliche Nachfrage nach Goldinvestments wieder ansteigen lassen wird. Das Preisziel Goldmans liege entsprechend bei 2.000 USD je Feinunze.Weitere Themen des Gesprächs sind der allgemeine Rohstoffmarkt, die Entwicklungen des Rohölmarktes sowie Bitcoin.© Redaktion GoldSeiten.de