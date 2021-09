Todd Horwitz zu US-Beschäftigungszahlen und Goldinvestments

David Lin sprach für Kitco News in dieser Woche mit Todd "Bubba" Horwitz of BubbaTrading.com über die aktuelle Jobsituation in den USA, seine Einschätzung zu Gold sowie über die Aktienmärkte.In Bezug auf den hinter den Erwartungen zurückbleibenden Beschäftigungszahlen in den USA erklärt der Trader: "Wenn man mit einem idiotischen Konjunkturprogramm weitermacht und eine Zentralbank hat, die sich weigert zu erkennen, was eigentlich los ist, und wenn man versucht, die Zinsen niedrig zu halten und die Leute zu Hause zu halten, dann wird man nicht so viele Arbeitsplätze bekommen. So einfach ist das."Horwitz gibt zudem an, selber regelmäßig physisches Gold zu kaufen, obwohl sein Unternehmen noch bis vor Kurzen short Gold aufgestellt war. Man könne aber das physische Investment in das Edelmetall als Teil des Portfolios nicht mit dem Gold-Trading vergleichen. In Letzterem halte er sich einfach daran, was der Algorithmus ihm vorgebe.Was den Preis der Edelmetalle Gold, Silber und Platin angehe, so rechne der Experte mit deutlichen Preisanstiegen. So könnte Gold bis zum Jahresende, ziemlich sicher aber innerhalb der nächsten zwölf Monate, ein neues Allzeithoch erreichen.© Redaktion GoldSeiten.de