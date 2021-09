Gold/Silber - Wann rollt die Welle weiter?

Die Seitwärtsbewegung am Goldmarkt setzt sich weiter fort und es stellt sich die Frage, ob hier noch genug Kraft besteht, um den letzten Abschnitt bis zur Region um 1867 $ zur erreichen.Prinzipiell ist davon auszugehen, dass dort das Ende der Welle [b] in Rot liegt. Jedoch ist es auch durchaus denkbar, dass der Kurs sich mit seinem letzten Hoch bei 1826 $ zufriedengibt und die Korrektur nun direkt fortsetzt. Man muss bedenken, dass wir uns in einem Bärenmarkt befinden und hier noch gut was nach unten aufzuholen ist. Zunächst erwarten wir, dass sich der Kurs unter 1750 $ begibt und dort konsolidiert, bevor weitere Abverkäufe bis unter 1673 $ stattfinden können.Primär rechnen wir mit einem Anstieg bis 1867 $, gefolgt von einer längeren Korrektur bis unter 1673 $. Angesichts der Schwäche des Kurses kann es aber schon verfrüht zu Abwärtsbewegungen kommen.Wir bleiben hier klar korrektiv auf den Kurs eingestellt.Wie sieht die Situation im Silbermarkt aus?Jeder kennt sicherlich die Situation, wenn man auf offener Straße eine Person auf sich zulaufen sieht und diese dann in dieselbe Richtung ausweicht, in die man selbst ausweicht. Das Ergebnis? Es sieht für paar Momente so aus als würde man sich beim Pantomimenbasketball verteidigen. Wenn der Gegenüber auch ein entspanntes Gemüt hat, so kann man dann zusammen kurz lachen und man setzt seinen Weg fort.Bei griesgrämigen Zeitgenossen kriegt man nur ein genervtes Schnaufen zu hören. Ein bisschen geht es uns hier am Silbermarkt so, wo der Kurs an der 24.07 $ Marke hin und her schwingt und nicht wirklich vorwärts kommt. Vorrangig erwarten wir, dass der Kurs es nochmal packt, einen Vorstoß in Richtung 25.50 $ vorzunehmen. Damit würden wir die Gegenbewegung abschließen und derSilberpreis kann dann wieder zusehen, dass er in Richtung 21.81 $ und schlussendlich unter 18.62 $ kommt. Dadurch, dass wir aber in einem Bärenmarkt sind, ist auch ein verfrühter Abverkauf in Richtung des blauen Zielbereichs nicht auszuschließen.Primär ist mit einem Anstieg bis 25.50 $ zu rechnen, wonach die übergeordnete Korrektur fortgesetzt wird. Dennoch kann es auch bereits jetzt schon zu einem verfrühten Abstieg kommen. Wir gehen nach wie vor davon aus, das Silber unter 20 $ die Unze fällt, bevor wir den nächsten übergeordneten Bullenmarkt etablieren und starten. Wir bereiten uns hier sogar noch auf Short Zielbereiche vor, welche wir an unsere Abonnenten verschicken werden.© Philip HopfWenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen, und auch unsere anderen täglichen und wöchentlichen Analysen zu unseren Aktienpaketen im Bereich Dax30, Dow-Jones30, Cannabis, Gold/Silber-Minen und Forex sowie WTI, Brent, S&P 500, Dow-Jones, Bitcoin/Ethereum, HUI, GDX, GDXJ und zum Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere Webseite - Sie können unser gesamtes Analyseportfolio kostenlos und unverbindlich testen: url=http://www.hkcmanagement.de]www.hkcmanagement.de[/url].