Welcher Boom? Wann lernen Unbelehrbare die Realität?

Der US-Verbraucherpreisindex sinkt in der Steigungsrate aufgrund abnehmender Mangelteuerung von schon verminderten 0,5% auf nun 0,4%- vorerst als PCE. Diese Daten von letzter Woche hielten einige - trotz inverser Begleitdaten- noch für "Inflation" wegen "überhitzter Wirtschaft". Den Unterschied zwischen Mangelteuerung bzw. Vorziehnachfrage und Inflation bzw. Boom in der Wirtschaft haben wir nun ausreichend erklärt und wiederholen dies hier nicht.Die Boom- und Inflationsgläubigen bekamen die Bombe Ihres Irrglaubens mit Nachdruck serviert: US-Non-farm Private Payrolls mit 243K vs. 650K Erwartung meilenweit schlechter. US-Non-farm Payrolls mit 235K vs. 760 Erwartung genauso. Außer Immobilien- und Baublase ist da nichts mit Boom.Ausgenommen bleibt der Technologiesektor, der WIRKLICH läuft:Im Impuls zur Datenbombe zeigten Realwirtschaftsaktien auch gleich eine Reaktion:DAXUSA Russell 2000Gold und Bitcoin als situationsentsprechende Investments natürlich aufwärtsUnd obwohl die Datenbombe für das Absagen von "Tapern" oder anderem katastrophalen, deflationsverschärfenden Unsinn spricht, konnten Staatsanleihen sich nicht stabilisieren (Sie sind es ja, welche von der FED mit 80 Milliarden/ Monat gekauft werden)Nun die große Quizfrage, festzumachen am Silber als bestem Beispiel:Kommt jetzt wirklich genug Geldmenge? FÜR PRODUKTION STATT FÜR WOHNENVERTEUERUNG? Reicht die Datenbombe nun endlich, um die Taper- Anbeter zum Schweigen zu bringen? Werden endlich neue Kraftwerke gebaut? Oder weiter nur bla bla und keine Ware = Mangelteuerung.Der Anstieg des Silberpreises ist durch die Daten NICHT gedeckt, bisher nur eine Hoffnung auf ein Ende des Inflationsgequatsches und möglicherweise endlich auf eine Beseitigung der deflationären Depression. Mit Tapern geht das jedednfalls nicht, mit Umleiten völlig unproduktiver Wohnimmobilienverteuerungsmilliarden in Produktives aber sehr wohl.Ein herzliches Gold & Google an alle Leser!