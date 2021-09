Kitco-Umfrage: Goldpreis im Aufschwung

Nach einem langen, stillen Sommer fängt der Goldmarkt nun wieder an, etwas bullisches Momentum anzuziehen. Sowohl Analysten der Wall Street als auch Investoren der Main Street erwarten einen höheren Goldpreis, so geht aus der wöchentlichen Umfrage von Kitco News zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen hervor.Es nahmen diesmal 15 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren 10 (67%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Zwei Befragte (13%) prognostizierten einen niedrigeren Preis, während drei (20%) neutral eingestellt blieben.Außerdem gaben auch 637 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 416 (65%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. Weitere 118 (19%) erwarten einen Preisrückgang, während 103 (16%) Seitwärtsentwicklungen prognostizierten.© Redaktion GoldSeiten.de