Gold - Vorhang auf für die Herbstrally

Mit dem Bruch der Unterstützung bei 1.720 USD hatten die Bären beim Goldpreis ein wichtiges Ziel der Abwärtstrendphase seit Anfang Juni erreicht und mussten sich gleichzeitig einem massiven bullischen Konter geschlagen geben. Dieser führte den Kurs des Edelmetalls direkt über die Hürde bei 1.755 USD und Ende August auch über den Widerstand bei 1.789 USD. In den letzten Tagen setzte sich der Anstieg, wenn auch mit verringerter Dynamik, fort und erreicht aktuell die Hochs aus dem Juli, die bei 1.833 USD eine starke Barriere bilden.Aufgrund der am Freitag aufgekommenen Dynamik ist jetzt mit einem Anstieg über 1.833 USD zu rechnen, der zunächst bis 1.848 USD führen dürfte. An dieser Hürde könnte eine deutliche Korrektur starten, die durchaus bis 1.810 USD zurückführen kann. Allerdings besteht die hohe Chance, dass auch dieser Widerstand im Lauf der nächsten Tage überschritten und der Goldpreis bis 1.875 USD angetrieben wird. Darüber wäre sogar schon der Weg bis 1.920 USD frei.Sollte Gold dagegen jetzt schon unter 1.805 USD fallen, käme es zu einer Korrektur bis 1.789 USD. Hier wäre mit dem nächsten Anstieg zu rechnen. Darunter käme es aus technischer Sicht aber zur Unterbrechung des Anstiegs allerdings und damit zu einer deutlichen Gegenbewegung bis 1.755 USD.© Thomas May