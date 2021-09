Die Goldaktien kämpfen

Die Aktien der Goldbergbauunternehmen erlebten einen harten Sommer und wurden als Kollateralschaden von Goldfutures-Spekulanten, die eine Straffung der Fed befürchteten, nach unten gedrückt. Diese massiven Verkäufe von Goldaktien haben zweifellos Verwüstungen angerichtet und eine überwältigend bearische Stimmung hinter sich gelassen. Doch die ungeliebten und zutiefst unbeliebten Goldaktien beginnen sich wieder zu erholen. Ihre starken Fundamentaldaten sprechen weiterhin für deutlich höhere Aktienkurse.Der traurige Sommer der Goldaktien spiegelte sich sicherlich in ihrer führenden Benchmark, dem GDX VanEck Gold Miners ETF, wider. Obwohl längst vergessen, hatten die Goldbergbauaktien zu Beginn des unglückseligen Sommers 2021 eigentlich eine starke Dynamik. Sie erfreuten sich eines soliden jungen Aufschwungs, wobei der GDX bis Mitte Mai in 2,5 Monaten um 28,4% zulegte. Die technischen Daten der Goldaktien waren zu diesem Zeitpunkt sehr bullisch, was auf weitere große Gewinne hindeutete.Der GDX brach Anfang Mai entscheidend über seinen 200-tägigen gleitenden Durchschnitt und den Aufwärtstrendwiderstand aus. Aus technischer Sicht waren alle Systeme startklar. Danach konsolidierten die Goldaktien bis Mitte Juni auf hohem Niveau, was normal ist, um große und schnelle Gewinne zu verdauen. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt wurde sogar das sagenumwobene Golden-Cross-Kaufsignal ausgelöst, und der 50-tägige gleitende Durchschnitt des GDX überschritt in einem jungen Aufwärtstrend seinen 200-tägigen gleitenden Durchschnitt von unten. Die Goldaktien sahen großartig aus.Dann schlug aus heiterem Himmel eine Abrissbirne auf diesen Sektor ein und leitete ein paar Monate des Schmerzes ein. Der Offenmarktausschuss der Federal Reserve kam am 16. Juni zu einer seiner acht geldpolitischen Sitzungen pro Jahr zusammen. Schon im Vorfeld gab es Befürchtungen, dass die US-Notenbank nach einer epochalen Gelddruckerei in Rekordhöhe eine restriktive Haltung einnehmen würde. Daher fielen sowohl Gold als auch der GDX in Erwartung einer Straffungsdiskussion.Interessanterweise unternahm der FOMC an diesem Tag nichts und machte nicht einmal Andeutungen über eine Drosselung seiner kolossalen quantitativen Anleihekäufe oder eine Zinserhöhung. Ein zusätzliches Dokument mit inoffiziellen Prognosen von hochrangigen Fed-Beamten, vor denen der Fed-Vorsitzende selbst warnte, sie an diesem Tag zu ignorieren, war jedoch sehr optimistisch. Aus diesem Punktediagramm ging hervor, dass nur ein Drittel dieser Fed-Mitarbeiter bis Ende 2023 mit zwei Zinserhöhungen um jeweils einen Viertelpunkt rechnete.Und was stimmt? 2,5 Jahre in die Zukunft sind auf den Märkten eine Ewigkeit, und in dieser Zeitspanne wird es noch viele große Überraschungen geben. Aber die Goldfutures-Spekulanten flippten angesichts der Aussicht auf weit in der Zukunft liegende Zinserhöhungen der Fed immer noch aus und verkauften riesige Mengen an Kontrakten. Diese Bereinigung der Goldfutures durch die Fed beendete den jungen Aufschwung sowohl bei Gold als auch bei den Aktien der Bergbauunternehmen und leitete deren schwachen Sommer ein. Die Goldaktien waren ein Kollateralschaden.Innerhalb von nur drei Handelstagen, die mit dieser inoffiziellen Falschmeldung begannen, stürzten Gold und GDX um 5,2% und 9,2% ab! Leider hat dies die Stimmung bei den Goldaktien stark beeinträchtigt. Sie war zu Beginn dieser anormalen Überreaktion noch recht fragil, da der GDX erst kürzlich eine 30,5%ige Korrektur über 6,8 Monate nach seinem gewaltigen Aufschwung im letzten Jahr abgeschlossen hatte. Die volatilen Goldaktien mit hohem Potenzial sind immer ein psychologisch herausfordernder Sektor.Seitdem tendierte der GDX bis Ende Juli seitwärts bis nach unten und hinkte damit dem Goldpreis hinterher, der nach der Angst vor einer zukünftigen Zinserhöhung der US-Notenbank wieder nach oben tendierte. Die schwache Performance der Goldaktien spiegelte wider, wie schlecht die vorherrschende Stimmung geworden war. Die meisten Händler waren entweder davon überzeugt, dass dieser angeschlagene Sektor noch viel tiefer fallen würde, oder sie vergaßen ihn. Die Goldaktien hatten es schwer, an Boden zu gewinnen.Das ist nicht ungewöhnlich für den Sommer, der sowohl für das Metall als auch für die Bergbauunternehmen saisonal die schwächste Zeit des Jahres ist. Auch wenn die Sommerflaute 2021 aufgrund des anomalen Ausverkaufs des falkenhaften Fed-Punktediagramms optimistischer war als die meisten anderen, so werden Goldaktien in der Sommerzeit oft aufgegeben. Die Händler ziehen sich dann im Allgemeinen von den Märkten zurück und genießen das warme Wetter, den Sonnenschein und den Urlaub mit ihren Familien.Dennoch kämpfte sich der GDX heimlich zurück und stieg im Juli um 2,8%, nachdem er im Juni um brutale 13,8% eingebrochen war. Die Goldaktien sahen also auf dem Weg in ihren saisonal zweitstärksten Monat des Jahres, den August, gut aus. Dann schlug ein zweiter, von der US-Notenbank inspirierter Vorschlaghammer diesem Sektor den Schädel ein. Eine bescheidene positive Überraschung bei den monatlichen US-Arbeitsmarktdaten Anfang August löste Leerverkäufe von Goldfutures in rekordverdächtiger Höhe aus.Und warum? Die übermäßig fremdfinanzierten Spekulanten, die das kurzfristige Preisgeschehen bei Gold dominieren, gingen davon aus, dass ein unerwartet gutes US-Arbeitsmarktwachstum die Fed dazu zwingen würde, ihr QE-Gelddrucken zu reduzieren. Am Freitag, dem 6. August, stürzte der Goldpreis aufgrund extremer Leerverkäufe von Goldfutures um 2,5% ab. Der schlimmste Tagesverlust von Gold seit dem Tag nach der FOMC-Sitzung Mitte Juni drückte den GDX um 3,0% nach unten. Aber die Unterstützung von Ende Juli hielt.Normalerweise hätte sich der Goldpreis am nächsten Handelstag stark erholt, was die Goldaktien stark nach oben getrieben hätte. Die im GDX enthaltenen großen Goldbergbauunternehmen hebeln in der Regel wesentliche Goldbewegungen um das Zwei- bis Dreifache aus. Doch am darauffolgenden Sonntagabend versuchte ein großer Händler in einem äußerst illiquiden Handel, Gold nach unten zu manipulieren. In einer lehrbuchmäßigen Leerverkaufsattacke auf Goldfutures-Kontrakte stießen sie sofort eine große Menge an Goldkontrakten ab und drückten damit den Goldpreis nach unten.Daher stürzte das angeschlagene Metall an diesem Montag um weitere 1,7% ab, was der GDX mit einem Verlust von 2,5% auf neue Tiefststände nach dem FOMC in der Mitte des Junis ausnutzte. Die bereits bearische Stimmung im Sektor wurde noch weiter zerstört und ebnete den Weg für heftige Kapitulationsverkäufe. Ich bin seit Jahrzehnten im Finanznachrichtengeschäft tätig, und einige unserer langjährigsten Abonnenten haben in dieser Zeitspanne das Handtuch geworfen. Die Goldaktien wurden regelrecht verachtet.Diese panikartige Kapitulation erreichte Mitte August ihren Höhepunkt, als der GDX innerhalb von drei Handelstagen um 5,1% einbrach, während Gold selbst nur um 0,3% nachgab! Die schwachen Hände flüchteten aus den Goldunternehmen und stiegen direkt bei den großen Tiefstständen aus. Innerhalb von 3,1 harten Monaten war der GDX um 22,3% gefallen. Der gesamte junge Aufwärtstrend, der durch die Ängste vor einer Verschärfung der Geldpolitik der US-Notenbank ausgelöst worden war, wurde ausradiert. Wie dieser Chart zeigt, ist der daraus resultierende technische Schaden für den Sektor schwerwiegend.