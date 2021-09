Verluste des menschlichen Kapitals

Land oder natürliche Ressourcen

Arbeitskraft: menschliche Wesen, die arbeiten können

Kapital: Geld oder anderes Eigentum, mit dem Land und Arbeit finanziert werden können

Unternehmertum: Ideen und Risikobereitschaft

Erinnern Sie sich an den Matheunterricht? Ich werde es Ihnen noch einmal kurz erklären. In der Gleichung 3 x 5 = 15 sind die 3 und die 5 Faktoren, und 15 ist das Produkt. Ein Produkt ohne Faktoren gibt es nicht. In der Wirtschaftswissenschaft sprechen wir von "Produktionsfaktoren." Wenn man etwas produzieren will, braucht man bestimmte Produktionsfaktoren. Diese lassen sich in vier Kategorien einteilen:Die unzähligen Waren und Dienstleistungen, die die Wirtschaft produziert, sind alle eine Mischung aus diesen Faktoren. Alle vier sind notwendig, aber heute konzentrieren wir uns auf die Arbeitskraft, oder anders gesagt: das "Humankapital."Wir befinden uns in einer merkwürdigen Situation, in der unklar ist, ob Arbeitskräfte knapp oder im Überfluss vorhanden sind. Viele Arbeitgeber scheinen nicht genügend qualifizierte Arbeitskräfte finden zu können, aber der Arbeitsmarktbericht für August besagt, dass 8,4 Millionen Menschen arbeitslos und Millionen weitere unterbeschäftigt sind. Die Arbeitslosenquote sank auf 5,2%. Viele Arbeitgeber sind auf der Suche nach Arbeitskräften, aber sie haben im letzten Monat nur 235.000 Netto-Neueinstellungen vorgenommen. Die Konsensschätzung lag bei 733.000, also ein großer Fehlschlag.Das ist eine große Frage mit vielen Themen. Heute werden wir versuchen, einige von ihnen zu verfolgen.Zunächst ein kleiner Rückblick. Als COVID letztes Jahr ausbrach und viele Unternehmen schließen mussten, hat der Kongress zusätzliche Arbeitslosenunterstützung eingeführt. Außerdem wurde die Anspruchsberechtigung auf zuvor nicht abgedeckte Arbeitnehmer wie Selbständige ausgeweitet. Diese zusätzlichen Leistungen liefen später für einige Monate aus, wurden dann verlängert, erneut verlängert und laufen nun diesen Monat erneut aus.Für viele Arbeitnehmer waren die zusätzlichen Leistungen tatsächlich höher als ihr Arbeitseinkommen, so dass sie möglicherweise von der Arbeit abgehalten wurden. Inwieweit dies tatsächlich der Fall war, ist äußerst schwer zu messen. Sicherlich haben einige Arbeitnehmer das System missbraucht, aber viele andere hatten legitime Gründe, warum sie nicht arbeiten konnten. Dennoch beschlossen einige Staaten, die erweiterten Leistungen bereits im Juni einzustellen. Die Beschäftigung nimmt in diesen Staaten nicht merklich schneller zu - möglicherweise, weil der Arbeitskräftemangel, der diesen Schritt ausgelöst hat, nicht neu war. Er war bereits vor der Pandemie vorhanden.Hier ist ein Chart der US-Handelskammer mit einer anderen Sicht auf die Beschäftigungslage. Unter Verwendung von Regierungsdaten wurde die Zahl der offenen Stellen durch die Zahl der arbeitslosen ("verfügbaren") Arbeitnehmer geteilt, um ein "Worker Availability Ratio" zu erhalten.Aus der Sicht des Arbeitgebers ist eine höhere Quote besser. Sie bedeutet, dass es mehr Bewerber gibt und mehr Auswahlmöglichkeiten, wen man einstellen kann. Aber dieselbe hohe Quote bedeutet per Definition, dass nicht genügend Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Es bedeutet auch, dass zu viele Menschen keinen Lohn haben, um Ihr Produkt zu kaufen. In einer idealen Welt, in der jeder Arbeitnehmer für jede Stelle qualifiziert ist, wäre ein Verhältnis von 1 perfekt. Das würde bedeuten, dass jede Stelle besetzt ist und jeder Arbeitnehmer einen Job hat. Aber so einfach ist es natürlich nicht.Das Schaubild zeigt, dass das Verhältnis der Verfügbarkeit von Arbeitskräften seit der letzten Rezession, als die Arbeitslosigkeit nicht zufällig ihren Höhepunkt erreichte, stetig sinkt. Aber beachten Sie, dass sie in den Jahren vor der Pandemie sogar niedriger war als jetzt. Denken Sie zurück an 2018/2019. Die Arbeitgeber, insbesondere die kleinen Unternehmen, suchten verzweifelt nach qualifizierten Arbeitskräften. In den monatlichen NFIB-Umfragen wurde dies routinemäßig als eine der größten Herausforderungen genannt, und jetzt ist es ein neuer Rekord.