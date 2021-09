Fokus auf Zinsentscheidungen der Zentralbanken

Der Goldpreis ging am Dienstagmorgen in Asien etwas zurück, blieb jedoch über der 1.800-Dollar-Markierung, berichtet Investing.com . Der Dollar verlor an Stärke und Investoren spekulierten vermehrt darauf, dass die US-amerikanische Federal Reserve ihr Asset-Tapering verzögern wird.Die Europäische Zentralbank wird am Donnerstag ihr Update zur Zinspolitik geben. Die Reserve Bank of Australia entscheidet darüber im späteren Verlauf des heutigen Tages, während die Bank of Canada ihr Update einen Tag später geben wird.Es erscheint wahrscheinlich, dass die Federal Reserve den Beginn des Asset-Tapering hinauszögern wird, nachdem am letzten Freitag ein Arbeitsmarktbericht veröffentlicht wurde, der schwächer als erwartet ausfiel. Nun warten Investoren ab, ob etwaige der Zentralbanken, die sich diese Woche treffen, mit dem Tapering ihrer Assets beginnen wird.© Redaktion GoldSeiten.de