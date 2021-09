Fitch Solutions: Starker Gegenwind für Gold voraus

Der Goldpreis soll sich in den kommenden Monaten seitwärts bewegen, erklärte Fitch Solutions und merkte an, dass das Edelmetall 2022 Schwierigkeiten haben könnte, wenn der Inflationsdruck zu schwächeln beginnt. Das Unternehmen behält seine Goldpreisprognose für 2021 von 1.780 Dollar je Unze bei, berichtet Gulf Times . Bis 2022, so das Unternehmen, sollte der Preis auf 1.700 Dollar je Unze fallen."Der Hauptgegenwind für Gold 2022 und darüber hinaus wird der schwächelnde Inflationsdruck sowie die Normalisierung der Geldpolitik sein, ebenso wie das verlangsamte Momentum der Zentralbankassetkäufe", so hieß es."Während wir in den kommenden Monaten zwar etwas Volatilität erwarten, so sind wir kurzfristig größtenteils neutral gegenüber dem Goldpreis eingestellt." Steigende Anleiherenditen und sich verändernde Geldpolitik sollten sich ebenfalls als deutliche Gegenwinde herausstellen, so Analysten des Unternehmens.© Redaktion GoldSeiten.de