Sibanye-Stillwater: Aktienhandel mit eigenen Wertpapieren

Name E. Dorward-King

Position Unabhängiges,nicht-exekutives Verw

altungsratsmitglied



Unternehmen Sibanye Stillwater Ltd.

Art des Interesses Direkt und nutzbringend

Art der Transaktion Kauf von ADRs auf dem Markt

Datum des Vorgangs 31. August 2021

Anzahl der Aktien 1,300

Klasse der Sicherheit ADR





Marktpreis pro Aktie US$16.248

Gesamtwert 21.122,40 US$

Johannesburg, 6. September 2021 - Sibanye-Stillwater (Tickers JSE: SSW und NYSE: SBSW - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) gibt in Übereinstimmung mit den Paragraphen 3.63 bis 3.74 der JSE Limited Listings Requirements Folgendes bekannt:Gemäß Absatz 3.66 der Börsenzulassungsvorschriften wurde die erforderliche Genehmigung für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren eingeholt.