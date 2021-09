Gold rückläufig, Dollar gewinnt an Stärke

Der Goldpreis stabilisierte sich wieder etwas, nachdem er am Vortag um 1,6% gesunken war, berichtet Investing.com . Zeitgleich gewann der Dollar an Stärke, während die US-Staatsanleiherenditen zulegen, was die Preiszunahmen des Edelmetalls einschränkte. Die Rendite der 10-Jahresstaatsanleihe stieg erstmals seit Mitte Juli 2021 am Dienstag auf 1,385%.Im späteren Verlauf des Tages wird die Bank of Canada ihr Update zur Zinspolitik bekanntgeben, die Europäische Zentralbank wird einen Tag später folgen. Währenddessen gingen die Goldreserven Venezuelas in der ersten Hälfte 2021 um 3 Tonnen zurück und befinden sich derzeit auf ihrem niedrigsten Niveau der letzten 50 Jahre, so die venezolanische Zentralbank.An der COVID-Front zeigen Daten der Johns Hopkins University, dass es in den USA zum 8. September mehr als 650.000 COVID-Tote gab. Präsident Biden wird eine sechsstufige Strategie vorschlagen, um die aktuelle Infektionswelle einzudämmen und die Impfraten anzukurbeln.© Redaktion GoldSeiten.de