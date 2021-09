Goldmarkt verzeichnet etwas Rückgang

"Der Goldmarkt verzeichnet etwas Retracement", erklärte Daniel Pavilonis von RJO Futures, wobei der Dollar wahrscheinlich weiter zulegen und Druck auf die Metalle ausüben wird, berichtet Mining.com . Nach dem eher enttäuschenden Arbeitsmarktbericht am letzten Freitag, der Erwartungen schürte, dass die Federal Reserve ihr Asset-Tapering aufschieben würde, erklomm Gold ein 4-Wochenhoch."Doch in Wirklichkeit möchten sie das Tapering beginnen, also sieht der Goldmarkt so aus, als würde er sich darauf vorbereiten, dass dies tatsächlich geschieht", fügte Pavilonis an. Gold wird weitreichend als eine Absicherung gegen Inflation und Währungsabwertung angesehen, die durch massive Stimulusmaßnahmen ausgelöst wird."Zusätzlich dazu", so meint auch Ole Hansen von der Saxo Bank, "wird der Markt auch aufgrund eines weiteren gescheiterten Versuchs, den wichtigen Widerstand bei 1.835 Dollar zu durchbrechen, zunehmend nervös."© Redaktion GoldSeiten.de