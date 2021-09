Der Krisen-Monetarisierungszyklus

[Dies ist ein Auszug aus einem Artikel, der ursprünglich auf www.tsi-blog.com veröffentlicht wurde.]Wir waren immer der Ansicht, dass der Fed als Organisation mit unbegrenzter Macht zur Geldschöpfung aus dem Nichts und ohne starre Beschränkungen, was sie mit dem von ihr geschaffenen Geld kaufen kann, niemals "die Kugeln ausgehen" würden. Viele Finanzmarktanalysten und -kommentatoren vertraten die gegenteilige Ansicht, dass die Fed schließlich von einer Flutwelle von Zahlungsausfällen und anderen deflationären Kräften überwältigt werden würde.Die Vorstellung, dass die Fed von deflationären Kräften überwältigt werden könnte, hätte durch die Ereignisse des letzten Jahres zunichte gemacht werden müssen, denn die Fed hat bewiesen, dass sie alles tun würde, um die Aktienkurse zu stützen, weit verbreitete Zahlungsausfälle zu verhindern und sicherzustellen, dass der US-Dollar weiter an Kaufkraft verliert. Doch das war offenbar nicht der Fall.Die Ansicht, dass eine Deflation bevorsteht, ist nicht mehr so populär wie früher, aber sie ist immer noch sehr lebendig. Wir fragen uns daher, wie weit die Fed auf dem Weg der Geldvernichtung noch gehen muss, bevor kluge Menschen die Deflation nicht mehr als größte Bedrohung ansehen. Leider werden wir das in den nächsten Jahren herausfinden.Die US-Wirtschaft befindet sich, wie viele andere Volkswirtschaften auch, in einem Krisen-Monetarisierungszyklus. In den USA veranlasst eine Krise, eine Deflationsangst, eine Rezession oder auch nur ein starker Rückgang an den Aktienmärkten die Fed dazu, mit der Monetarisierung von Vermögenswerten zu beginnen, wobei Tempo und Ausmaß der Monetarisierung zunehmen, bis die Aktien- und Verbraucherpreise ihren langfristigen Aufwärtstrend wieder aufnehmen. Dies geschieht seit Jahrzehnten und erklärt, warum die Bewertung des US-Aktienmarktes immer höhere Höchst- und Tiefststände erreicht.Die große Veränderung in den letzten 18 Monaten besteht darin, dass sich die US-Regierung verstärkt für die Förderung der ständigen Preisinflation einsetzt, zum einen, weil sich mit lohnsteigernden Maßnahmen politisches Kapital gewinnen lässt, und zum anderen, weil der massive Anstieg der Staatsverschuldung zumindest oberflächlich betrachtet bisher keine negativen wirtschaftlichen Folgen hatte. Die Maßnahmen der Regierung sorgen dafür, dass das neue Geld neben den Vermögenspreisen auch die Preise für Waren und Dienstleistungen beeinflusst.Der Krisen-Monetarisierungszyklus endet nicht in einer Deflation. Der leiseste Hauch von Deflation ermutigt die Zentralbanker und Politiker nur dazu, mehr zu tun, um die Preise zu erhöhen. Tatsächlich ist die gelegentliche Deflationsangst notwendig, um den Zyklus in Gang zu halten. Der Zyklus endet erst dann, wenn die meisten Wähler die "Inflation" als größte Bedrohung für ihre persönlichen wirtschaftlichen Aussichten ansehen.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 7. September 2021 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.